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Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео
Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео
По официальным данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано более миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 14 512 пациентов... 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T15:20+0400
2022-01-18T15:20+0400
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Сейчас страна переживает шестую волну коронавируса в связи с распространением нового штамма "омикрон", который был выявлен в стране 20 декабря 2021 года. По прогнозам эпидемиологов, к концу января "омикрон" в стране полностью вытеснит дельта-штамм.При этом специалисты отмечают, что "омикрон" гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На фоне резкого увеличения случаев и нагрузки на госпитальный сектор, в Грузии остается низкой активность населения в программе массовой иммунизации. Полный курс вакцинации пока прошли лишь 41,5% взрослого населения страны.
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видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, видео
Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео
15:20 18.01.2022 (обновлено: 15:29 18.01.2022)
По официальным данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано более миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 14 512 пациентов. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Сейчас страна переживает шестую волну коронавируса в связи с распространением нового штамма "омикрон", который был выявлен в стране 20 декабря 2021 года. По прогнозам эпидемиологов, к концу января "омикрон" в стране полностью вытеснит дельта-штамм.
При этом специалисты отмечают, что "омикрон" гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации.
На фоне резкого увеличения случаев и нагрузки на госпитальный сектор, в Грузии остается низкой активность населения в программе массовой иммунизации. Полный курс вакцинации пока прошли лишь 41,5% взрослого населения страны.