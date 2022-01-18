https://sputnik-georgia.ru/20220118/chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-gruzii-prevysilo-million---video-263702626.html

Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео

Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео

По официальным данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано более миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 14 512 пациентов... 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T15:20+0400

2022-01-18T15:20+0400

2022-01-18T15:29+0400

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Сейчас страна переживает шестую волну коронавируса в связи с распространением нового штамма "омикрон", который был выявлен в стране 20 декабря 2021 года. По прогнозам эпидемиологов, к концу января "омикрон" в стране полностью вытеснит дельта-штамм.При этом специалисты отмечают, что "омикрон" гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На фоне резкого увеличения случаев и нагрузки на госпитальный сектор, в Грузии остается низкой активность населения в программе массовой иммунизации. Полный курс вакцинации пока прошли лишь 41,5% взрослого населения страны.

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