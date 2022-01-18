https://sputnik-georgia.ru/20220118/chto-mozhno-i-nelzya-delat-na-kreschenie-2022-pravoslavnym-263695883.html
Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным
Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным
Крещение Господне – один из главных христианских праздников - православные отмечают его 19 января
2022-01-18T13:31+0400
2022-01-18T13:31+0400
2022-01-18T13:31+0400
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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В праздник вспоминают, как Иисус Христос пришел к реке Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя. Что можно и нельзя делать на Крещение, читайте в материале Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делать?С праздником Крещения связано множество традиций и запретов. На Крещение, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.В праздник нельзя шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может на дом навлечь неприятности. Слезы на Крещение – плохая примета, можно весь год проплакать.Нельзя есть и пить алкогольные напитки перед купанием в проруби, ибо чревоугодие и пьянство считается большим грехом. Женщинам нельзя на Крещение купаться в купальнике или белье в водоемах – им следует надеть закрытую рубашку.На Крещение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.В тоже время договориться о свадьбе в праздник – хорошая примета. Семья обязательно будет счастливой.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным
Крещение Господне – один из главных христианских праздников – православные отмечают его 19 января
В праздник вспоминают, как Иисус Христос пришел к реке Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя. Что можно и нельзя делать на Крещение, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Что можно и нельзя делать?
С праздником Крещения связано множество традиций и запретов. На Крещение, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.
На Крещение нельзя делать работу по дому, поэтому уборку хозяйки проводят до наступления праздника. Нельзя делать стирку, так как на Крещение вода обладает чудесными свойствами, и грех на такие мелочи ее тратить.
В праздник нельзя шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может на дом навлечь неприятности. Слезы на Крещение – плохая примета, можно весь год проплакать.
Нельзя есть и пить алкогольные напитки перед купанием в проруби, ибо чревоугодие и пьянство считается большим грехом. Женщинам нельзя на Крещение купаться в купальнике или белье в водоемах – им следует надеть закрытую рубашку.
На Крещение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
В тоже время договориться о свадьбе в праздник – хорошая примета. Семья обязательно будет счастливой.
Материал подготовлен на основе открытых источников