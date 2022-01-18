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Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным

Что можно и нельзя делать на Крещение 2022 православным

Крещение Господне – один из главных христианских праздников - православные отмечают его 19 января

2022-01-18T13:31+0400

2022-01-18T13:31+0400

2022-01-18T13:31+0400

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В праздник вспоминают, как Иисус Христос пришел к реке Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя. Что можно и нельзя делать на Крещение, читайте в материале Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делать?С праздником Крещения связано множество традиций и запретов. На Крещение, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.В праздник нельзя шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может на дом навлечь неприятности. Слезы на Крещение – плохая примета, можно весь год проплакать.Нельзя есть и пить алкогольные напитки перед купанием в проруби, ибо чревоугодие и пьянство считается большим грехом. Женщинам нельзя на Крещение купаться в купальнике или белье в водоемах – им следует надеть закрытую рубашку.На Крещение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.В тоже время договориться о свадьбе в праздник – хорошая примета. Семья обязательно будет счастливой.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников