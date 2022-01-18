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https://sputnik-georgia.ru/20220118/eksperty-nazvali-pyat-pobochnykh-effektov-pereizbytka-vitamina-d-263677356.html
Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D
Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D
В погоне за здоровьем и без консультаций специалистов люди часто могут сильно навредить себе
2022-01-18T05:05+0400
2022-01-18T05:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Без витамина D организм человека не сможет нормально функционировать, однако в случае его неправильного применения или злоупотребления дозами, можно вызвать токсичный эффект и навредить здоровью.Эндокринолог Тамар Зерекидзе считает, что перед началом приема витамина D нужно сделать анализ и вместе с врачом выбрать нужную дозу и продолжительность приема препарата.По словам врача, накопление витамина концентрируется в жировых отложениях, далее происходит медленный процесс его высвобождения в кровоток. Таким образом, токсичный эффект, вызванный передозировкой витамина D, может длиться несколько месяцев и даже после того, когда человек уже перестанет принимать добавки.Примечательно, что такой эффект встречается редко. Он чаще распространен среди людей, которые в течение длительного периода принимали добавки и превысили дозу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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общество, новости, наука, здравоохранение, здоровье, витамины, советы врачей

Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D

05:05 18.01.2022
© Pixabay / AtlantiosВитамины в ложке
Витамины в ложке - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© Pixabay / Atlantios
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
В погоне за здоровьем и без консультаций специалистов люди часто могут сильно навредить себе
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Без витамина D организм человека не сможет нормально функционировать, однако в случае его неправильного применения или злоупотребления дозами, можно вызвать токсичный эффект и навредить здоровью.
Эндокринолог Тамар Зерекидзе считает, что перед началом приема витамина D нужно сделать анализ и вместе с врачом выбрать нужную дозу и продолжительность приема препарата.
Тошнота, усталость, гиперкальцемия, раздражительность, диарея – это основные побочные эффекты переизбытка витамина D, отмечает специалист.
По словам врача, накопление витамина концентрируется в жировых отложениях, далее происходит медленный процесс его высвобождения в кровоток. Таким образом, токсичный эффект, вызванный передозировкой витамина D, может длиться несколько месяцев и даже после того, когда человек уже перестанет принимать добавки.
Примечательно, что такой эффект встречается редко. Он чаще распространен среди людей, которые в течение длительного периода принимали добавки и превысили дозу.
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