https://sputnik-georgia.ru/20220118/eksperty-nazvali-pyat-pobochnykh-effektov-pereizbytka-vitamina-d-263677356.html

Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D

Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D

В погоне за здоровьем и без консультаций специалистов люди часто могут сильно навредить себе

2022-01-18T05:05+0400

2022-01-18T05:05+0400

2022-01-18T05:05+0400

общество

новости

наука

здравоохранение

здоровье

витамины

советы врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/18/251255144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a91a08ec2e4fea0acb012af564bf7762.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Без витамина D организм человека не сможет нормально функционировать, однако в случае его неправильного применения или злоупотребления дозами, можно вызвать токсичный эффект и навредить здоровью.Эндокринолог Тамар Зерекидзе считает, что перед началом приема витамина D нужно сделать анализ и вместе с врачом выбрать нужную дозу и продолжительность приема препарата.По словам врача, накопление витамина концентрируется в жировых отложениях, далее происходит медленный процесс его высвобождения в кровоток. Таким образом, токсичный эффект, вызванный передозировкой витамина D, может длиться несколько месяцев и даже после того, когда человек уже перестанет принимать добавки.Примечательно, что такой эффект встречается редко. Он чаще распространен среди людей, которые в течение длительного периода принимали добавки и превысили дозу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, наука, здравоохранение, здоровье, витамины, советы врачей