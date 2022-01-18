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Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer
Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer
Люди смогут вернуться к допандемийной жизни уже весной этого года, предполагает специалист 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T17:44+0400
2022-01-18T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новый коронавирус не исчезнет в течение нескольких лет, уверен генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, передает РИА Новости.При этом специалист считает, что имеющиеся у человечества средства борьбы с COVID-19 вскоре позволят вернуться к прежней жизни.Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма "омикрон" конец пандемии, глава американской компании заявил, что "сказать этого не может никто"."Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от "омикрона") и первым лекарствам, которые можно принимать дома", - сказал Бурла.Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат "Паксловид" появится во французских аптеках в конце января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, наука, коронавирус covid-19

Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer

17:44 18.01.2022
© AP Photo / Tsafrir AbayovПандемия коронавируса - вакцинация
Пандемия коронавируса - вакцинация - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Люди смогут вернуться к допандемийной жизни уже весной этого года, предполагает специалист
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новый коронавирус не исчезнет в течение нескольких лет, уверен генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, передает РИА Новости.
При этом специалист считает, что имеющиеся у человечества средства борьбы с COVID-19 вскоре позволят вернуться к прежней жизни.
"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит", - сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.
Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма "омикрон" конец пандемии, глава американской компании заявил, что "сказать этого не может никто".
"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от "омикрона") и первым лекарствам, которые можно принимать дома", - сказал Бурла.
Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат "Паксловид" появится во французских аптеках в конце января.
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