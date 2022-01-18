https://sputnik-georgia.ru/20220118/kogda-ischeznet-koronavirus-prognoz-glavy-pfizer---263708028.html

Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer

Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer

Люди смогут вернуться к допандемийной жизни уже весной этого года, предполагает специалист 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T17:44+0400

2022-01-18T17:44+0400

2022-01-18T17:44+0400

общество

новости

в мире

наука

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1f/263306421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3b30156ee021fbac2bc1e09931dea0f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новый коронавирус не исчезнет в течение нескольких лет, уверен генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, передает РИА Новости.При этом специалист считает, что имеющиеся у человечества средства борьбы с COVID-19 вскоре позволят вернуться к прежней жизни.Отвечая на вопрос, означает ли появление штамма "омикрон" конец пандемии, глава американской компании заявил, что "сказать этого не может никто"."Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам (которые защищают от риска госпитализации и смерти даже от "омикрона") и первым лекарствам, которые можно принимать дома", - сказал Бурла.Говоря об этом, он отметил, что специализированный препарат "Паксловид" появится во французских аптеках в конце января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, наука, коронавирус covid-19