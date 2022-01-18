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https://sputnik-georgia.ru/20220118/lavrov-o-situatsii-s-kanalom-rt-de-my-budem-vynuzhdeny-prinimat-vstrechnye-mery--263712832.html
Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"
Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"
Глава внешнеполитического ведомства РФ убежден, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных... 18.01.2022, Sputnik Грузия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии. Об этом сообщает RT.Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях.Вместе с тем, Лавров предупредил, что Москва примет ответные меры в случае притеснения RT DE в ФРГ.
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Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"
РФ рассчитывает, что власти Германии примут меры, которые не будут дискриминировать телеканал RT DE, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, rt, видео

Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"

17:06 18.01.2022 (обновлено: 19:26 18.01.2022)
© video: Ruptly
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Глава внешнеполитического ведомства РФ убежден, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях. Смотрите в видео заявление дипломата
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии. Об этом сообщает RT.
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях.
Вместе с тем, Лавров предупредил, что Москва примет ответные меры в случае притеснения RT DE в ФРГ.
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