https://sputnik-georgia.ru/20220118/lavrov-o-situatsii-s-kanalom-rt-de-my-budem-vynuzhdeny-prinimat-vstrechnye-mery--263712832.html

Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"

Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"

Глава внешнеполитического ведомства РФ убежден, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных... 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T17:06+0400

2022-01-18T17:06+0400

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видео

мультимедиа

сергей лавров

rt

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии. Об этом сообщает RT.Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях.Вместе с тем, Лавров предупредил, что Москва примет ответные меры в случае притеснения RT DE в ФРГ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры" РФ рассчитывает, что власти Германии примут меры, которые не будут дискриминировать телеканал RT DE, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2022-01-18T17:06+0400 true PT1M16S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сергей лавров, rt, видео