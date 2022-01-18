https://sputnik-georgia.ru/20220118/na-perevale-paravani-zaprescheno-dvizhenie-avtotransporta-263695544.html
На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
Причиной введения запретов стала метель и низкая видимость, отмечают в ведомстве 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T13:15+0400
2022-01-18T13:15+0400
2022-01-18T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий запрещено на перевале Паравани, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, ограничение действует на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.По информации департамента автодорог, причиной введения запрета стала метель и низкая видимость.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, ниноцминда, ситуация на дорогах грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
Причиной введения запретов стала метель и низкая видимость, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий запрещено на перевале Паравани, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, ограничение действует на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
По информации департамента автодорог, причиной введения запрета стала метель и низкая видимость.
На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.
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