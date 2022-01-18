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https://sputnik-georgia.ru/20220118/na-perevale-paravani-zaprescheno-dvizhenie-avtotransporta-263695544.html
На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
Причиной введения запретов стала метель и низкая видимость, отмечают в ведомстве 18.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-18T13:15+0400
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ниноцминда
ситуация на дорогах грузии
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий запрещено на перевале Паравани, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, ограничение действует на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.По информации департамента автодорог, причиной введения запрета стала метель и низкая видимость.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ниноцминда, ситуация на дорогах грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители

На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта

13:15 18.01.2022
© photo: Sputnik / Alexandr KryiazhevАвтомобили едут в метель по трассе вблизи Новосибирска
Автомобили едут в метель по трассе вблизи Новосибирска - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Alexandr Kryiazhev
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Причиной введения запретов стала метель и низкая видимость, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий запрещено на перевале Паравани, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
В частности, ограничение действует на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
По информации департамента автодорог, причиной введения запрета стала метель и низкая видимость.
На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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