https://sputnik-georgia.ru/20220118/na-perevale-paravani-zaprescheno-dvizhenie-avtotransporta-263695544.html

На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта

На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта

Причиной введения запретов стала метель и низкая видимость, отмечают в ведомстве 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T13:15+0400

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2022-01-18T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий запрещено на перевале Паравани, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.В частности, ограничение действует на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.По информации департамента автодорог, причиной введения запрета стала метель и низкая видимость.На остальном участке указанной дороги движение автотранспорта свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ниноцминда, ситуация на дорогах грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители