https://sputnik-georgia.ru/20220118/natsdvizhenie-predstavilo-novyy-sekretariat-partii-kak-raspredelilis-dolzhnosti-263700666.html
"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности
"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности
В главной оппозиционной партии Грузи будет 12 секретарей разных направлений
2022-01-18T15:21+0400
2022-01-18T15:21+0400
2022-01-18T15:41+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
коба накопия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Cамая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" представила новый секретариат.На прошлой неделе состоялся очередной съезд оппозиционной партии. Пост генерального секретаря ЕНД вместо Кобы Накопия, занял Петре Цискаришвили. А Накопия, в свою очередь, стал председателем политсовета "Нацдвижения".Что касается нового секретариата, то всего в партии будут 12 секретарей разных направлений. В частности:Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10%, а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, коба накопия
"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности
15:21 18.01.2022 (обновлено: 15:41 18.01.2022)
Оппозиционное "Нацдвижение" особое внимание уделяет направлению по связям с общественностью и СМИ
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Cамая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" представила новый секретариат.
На прошлой неделе состоялся очередной съезд оппозиционной партии. Пост генерального секретаря ЕНД вместо Кобы Накопия, занял Петре Цискаришвили. А Накопия, в свою очередь, стал председателем политсовета "Нацдвижения".
Что касается нового секретариата, то всего в партии будут 12 секретарей разных направлений. В частности:
Зураб Меликишвили – заместитель генсека партии, секретарь по административным вопросам;
Тинатин Бокучава – секретарь по внешним вопросам;
Георгий Таргамадзе – секретарь аналитической деятельности;
Дмитрий Чиковани – секретарь по связям с общественностью и коммуникациям;
Георгий Ботковели – региональный секретарь;
Бачо Долидзе – организационный секретарь;
Леван Бежашвили – секретарь по юридическим вопросам и выборам;
Ника Оболадзе – секретарь по стратегическим коммуникациям;
Анна Гоголадзе – секретарь по стратегическому развитию и реформам;
Леван Хабеишвили – секретарь по антикоррупционным вопросам;
Акакий Минашвили – политический секретарь;
Георгий Патарая – секретарь по связям со СМИ.
Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10%, а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.
В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.
Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.
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