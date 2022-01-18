https://sputnik-georgia.ru/20220118/natsdvizhenie-predstavilo-novyy-sekretariat-partii-kak-raspredelilis-dolzhnosti-263700666.html

"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности

"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности

В главной оппозиционной партии Грузи будет 12 секретарей разных направлений

2022-01-18T15:21+0400

2022-01-18T15:21+0400

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политика

новости

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

коба накопия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Cамая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" представила новый секретариат.На прошлой неделе состоялся очередной съезд оппозиционной партии. Пост генерального секретаря ЕНД вместо Кобы Накопия, занял Петре Цискаришвили. А Накопия, в свою очередь, стал председателем политсовета "Нацдвижения".Что касается нового секретариата, то всего в партии будут 12 секретарей разных направлений. В частности:Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10%, а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, коба накопия