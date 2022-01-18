https://sputnik-georgia.ru/20220118/novyy-antirekordchislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-7-521-263690689.html

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7521

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7521

В Грузии установлен абсолютный антирекорд с начала пандемии по количеству новых инфицированных за сутки

2022-01-18T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 7 521 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в стране.Во вторник Грузия пересекла еще один ковид-рубеж. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более миллиона (1 006 864) случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 160 человек, а с начала пандемии – 934 667. Скончались 14 512 (+31 за сутки).За сутки сделано 56 367 тестов, из которых 38 892 на антиген и 17 475 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 13,34%, за последние 14 дней – 10%, за последние семь дней – 10,26%.Всего в Грузии сделано 2 622 459 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 9 290 прививок.В карантине в данное время находятся 50 человек, в стационарах – 4 465, в ковид-гостиницах – 2 050.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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