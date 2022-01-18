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Новый астероид приближается к Земле: будет ли столкновение в 2023 году

Новый астероид приближается к Земле: будет ли столкновение в 2023 году

Астрономы опасаются, что потенциальное столкновение астероида с Землей возможно 4 июля 2023 года

2022-01-18T18:01+0400

2022-01-18T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. У астероида под названием 2022 AE1, который обнаружили 6 января в обзоре астрономической американской обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, как утверждают ученые, есть максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Эта информация о небесном объекте приведена на сайте Центра по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.Между тем последнюю неделю из-за полной луны, объект не виден совсем, отмечают астрономы. Ученые подчеркивают: на сегодня объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения — от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.Астрономы опасаются, что потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023-го. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне один к 1700.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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