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Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
Грузия бьет антирекорды по количество новых случаев инфицирования коронавирусом
2022-01-18T12:59+0400
2022-01-18T12:59+0400
2022-01-18T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии, по последним данным, лабораторно выявлено около 1,2 тысячи случаев нового штамма коронавируса "омикрон", из них госпитализация понадобилось только 14 пациентам, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, большая часть инфицированных переносит заболевание в легкой форме. При этом большинство зараженных "омикроном" вакцинированы двумя дозами вакцин против коронавируса или же бустер-дозой. Третья доза вакцины почти удваивает защитный эффект против коронавируса, уверяет Габуния.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости увеличился в среднем до 5,5 тысячи, а во вторник побил антирекорд - 7 521. Также во вторник общее количество инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 миллион.Замминистра подчеркнула, что несмотря на резкий рост случаев, в стране нет давления на госпитальный сектор. В клиниках остается 4 431 пациент, в реанимации – 281, в интенсивной терапии – 1 083. В Грузии свободно более 4 тысяч коек. По словам Габуния, до конца этой недели к уже действующим 62 онлайн-клиникам добавятся еще 40, и граждане легко смогут связаться с семейными врачами и получать от них советы.Между тем врачебная практика показала, что большая часть новых случаев коронавируса приходится на сравнительно молодую возрастную категорию граждан.Габуния еще раз подчеркнула важность вакцинации. По ее словам, правительство работает над обновленным вариантом плана вакцинации, который подразумевает поощрение иммунизации. Особенно она важна для группу риска, подчеркнула замминистра. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии, минздрав, коронавирус covid-19
Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
12:59 18.01.2022 (обновлено: 13:21 18.01.2022)
Грузия бьет антирекорды по количество новых случаев инфицирования коронавирусом
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии, по последним данным, лабораторно выявлено около 1,2 тысячи случаев нового штамма коронавируса "омикрон", из них госпитализация понадобилось только 14 пациентам, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, большая часть инфицированных переносит заболевание в легкой форме. При этом большинство зараженных "омикроном" вакцинированы двумя дозами вакцин против коронавируса или же бустер-дозой. Третья доза вакцины почти удваивает защитный эффект против коронавируса, уверяет Габуния.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости увеличился в среднем до 5,5 тысячи, а во вторник побил антирекорд - 7 521. Также во вторник общее количество инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 миллион.
"Сегодня зафиксировано более 7 тысяч случаев, что определенно вызвано эффектом вторника из-за проведения небольшого количества тестов в субботу и воскресенье", – сказала Габуния журналистам на брифинге.
Замминистра подчеркнула, что несмотря на резкий рост случаев, в стране нет давления на госпитальный сектор. В клиниках остается 4 431 пациент, в реанимации – 281, в интенсивной терапии – 1 083. В Грузии свободно более 4 тысяч коек.
По словам Габуния, до конца этой недели к уже действующим 62 онлайн-клиникам добавятся еще 40, и граждане легко смогут связаться с семейными врачами и получать от них советы.
Между тем врачебная практика показала, что большая часть новых случаев коронавируса приходится на сравнительно молодую возрастную категорию граждан.
Габуния еще раз подчеркнула важность вакцинации. По ее словам, правительство работает над обновленным вариантом плана вакцинации, который подразумевает поощрение иммунизации. Особенно она важна для группу риска, подчеркнула замминистра.
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