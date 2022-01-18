Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220118/novyy-shtamm-koronavirusa-omikron-i-novyy-antirekord-gruzii--chto-govoryat-spetsialisty-263695069.html
Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
Грузия бьет антирекорды по количество новых случаев инфицирования коронавирусом
2022-01-18T12:59+0400
2022-01-18T13:21+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
тбилиси
здравоохранение
здравоохранение в грузии
минздрав
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9145a70064ec0652c87e46ed597a84cc.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии, по последним данным, лабораторно выявлено около 1,2 тысячи случаев нового штамма коронавируса "омикрон", из них госпитализация понадобилось только 14 пациентам, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, большая часть инфицированных переносит заболевание в легкой форме. При этом большинство зараженных "омикроном" вакцинированы двумя дозами вакцин против коронавируса или же бустер-дозой. Третья доза вакцины почти удваивает защитный эффект против коронавируса, уверяет Габуния.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости увеличился в среднем до 5,5 тысячи, а во вторник побил антирекорд - 7 521. Также во вторник общее количество инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 миллион.Замминистра подчеркнула, что несмотря на резкий рост случаев, в стране нет давления на госпитальный сектор. В клиниках остается 4 431 пациент, в реанимации – 281, в интенсивной терапии – 1 083. В Грузии свободно более 4 тысяч коек. По словам Габуния, до конца этой недели к уже действующим 62 онлайн-клиникам добавятся еще 40, и граждане легко смогут связаться с семейными врачами и получать от них советы.Между тем врачебная практика показала, что большая часть новых случаев коронавируса приходится на сравнительно молодую возрастную категорию граждан.Габуния еще раз подчеркнула важность вакцинации. По ее словам, правительство работает над обновленным вариантом плана вакцинации, который подразумевает поощрение иммунизации. Особенно она важна для группу риска, подчеркнула замминистра. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251655234_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4dc13054899a04d3a3dbe6e7a4ba30bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии, минздрав, коронавирус covid-19

Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?

12:59 18.01.2022 (обновлено: 13:21 18.01.2022)
© photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FBМедик в одной из грузинских больниц
Медик в одной из грузинских больниц - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Подписаться на
Грузия бьет антирекорды по количество новых случаев инфицирования коронавирусом
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии, по последним данным, лабораторно выявлено около 1,2 тысячи случаев нового штамма коронавируса "омикрон", из них госпитализация понадобилось только 14 пациентам, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, большая часть инфицированных переносит заболевание в легкой форме. При этом большинство зараженных "омикроном" вакцинированы двумя дозами вакцин против коронавируса или же бустер-дозой. Третья доза вакцины почти удваивает защитный эффект против коронавируса, уверяет Габуния.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости увеличился в среднем до 5,5 тысячи, а во вторник побил антирекорд - 7 521. Также во вторник общее количество инфицированных с начала пандемии перевалило за 1 миллион.

"Сегодня зафиксировано более 7 тысяч случаев, что определенно вызвано эффектом вторника из-за проведения небольшого количества тестов в субботу и воскресенье", – сказала Габуния журналистам на брифинге.

Замминистра подчеркнула, что несмотря на резкий рост случаев, в стране нет давления на госпитальный сектор. В клиниках остается 4 431 пациент, в реанимации – 281, в интенсивной терапии – 1 083. В Грузии свободно более 4 тысяч коек.
По словам Габуния, до конца этой недели к уже действующим 62 онлайн-клиникам добавятся еще 40, и граждане легко смогут связаться с семейными врачами и получать от них советы.
Между тем врачебная практика показала, что большая часть новых случаев коронавируса приходится на сравнительно молодую возрастную категорию граждан.
Габуния еще раз подчеркнула важность вакцинации. По ее словам, правительство работает над обновленным вариантом плана вакцинации, который подразумевает поощрение иммунизации. Особенно она важна для группу риска, подчеркнула замминистра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается
13:46Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы
13:15На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
12:59Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
12:29Танцоры из Грузии стали частью фильма "King’s Man: Начало" – ФОТО
12:13Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за миллион
12:01COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января
11:46Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку
11:16Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
11:01Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7521
10:28Тысячи вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье в течение трех лет
10:12Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать
09:20Курс лари на вторник – 3,0811 GEL/$1
09:01Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году
07:32Какие страны покупают грузинский фундук
07:01В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры
01:30Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее
ВчераПредседатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год
ВчераНазваны сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса
ВчераНа востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра