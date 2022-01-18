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https://sputnik-georgia.ru/20220118/plagiat-eks-solistka-artikasti-anna-dzyuba-vypustila-klip-i-razozlila-set--263701677.html
Плагиат? Экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба выпустила клип и разозлила Сеть
Плагиат? Экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба выпустила клип и разозлила Сеть
Певица ожидала произвести фурор в Сети, но вместо этого пострадала от критики поклонников и не только
2022-01-18T16:06+0400
2022-01-18T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
artik&asti
анна дзюба
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Экс-солистка популярной группы Artik&amp;Asti выпустила свой первый, сольный клип: поклонники не пожалели Анну Дзюбу и раскритиковали видео. Несколько дней назад Дзюба представила на суд поклонников свой новый сольный проект. Девушка записала песню "Феникс", которую выпустила вместе с клипом. И первый "продукт" Анны без Артема Умрихина провалился в Сети. В новом клипе Асти попыталась обыграть темы поиска и обновления себя, а в финале ролика появилась в новом виде. Дзюба сменила имидж и из брюнетки превратилась в блондинку с нарощенными волосами. Некоторые поклонники поспешили поздравить Анну с дебютом и похвалили ее за старания, но были и те, кто назвал ее клип скучным и вторичным. Многие заметили, что похожий ролик сняла режиссер Юлия Иванова для группы BP Broth в 2020-м году. Там также использовались подмостки театра, а солист сидел в зрительном зале. Все это очень задело Иванову, которая никогда не следила за творчеством Artik&amp;Asti и была шокирована поступком певицы. "Мне случайно прислали клип с фразой: посмотри, это же один в один то, что ты снимала", - рассказала удивленная Юлия, а после добавила, что ее идею украли наглым образом и ей хочется разоблачить Дзюбу. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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российский шоу-бизнес, artik&asti , анна дзюба

Плагиат? Экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба выпустила клип и разозлила Сеть

16:06 18.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУкраинская поп-группа "Артик и Асти" ("Artik & Asti")
Украинская поп-группа Артик и Асти (Artik & Asti) - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Певица ожидала произвести фурор в Сети, но вместо этого пострадала от критики поклонников и не только
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Экс-солистка популярной группы Artik&Asti выпустила свой первый, сольный клип: поклонники не пожалели Анну Дзюбу и раскритиковали видео.
Несколько дней назад Дзюба представила на суд поклонников свой новый сольный проект. Девушка записала песню "Феникс", которую выпустила вместе с клипом. И первый "продукт" Анны без Артема Умрихина провалился в Сети.
В новом клипе Асти попыталась обыграть темы поиска и обновления себя, а в финале ролика появилась в новом виде. Дзюба сменила имидж и из брюнетки превратилась в блондинку с нарощенными волосами.
Некоторые поклонники поспешили поздравить Анну с дебютом и похвалили ее за старания, но были и те, кто назвал ее клип скучным и вторичным.
Многие заметили, что похожий ролик сняла режиссер Юлия Иванова для группы BP Broth в 2020-м году. Там также использовались подмостки театра, а солист сидел в зрительном зале. Все это очень задело Иванову, которая никогда не следила за творчеством Artik&Asti и была шокирована поступком певицы.
"Мне случайно прислали клип с фразой: посмотри, это же один в один то, что ты снимала", - рассказала удивленная Юлия, а после добавила, что ее идею украли наглым образом и ей хочется разоблачить Дзюбу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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