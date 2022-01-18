https://sputnik-georgia.ru/20220118/prostila-priluchnyy-otdykhaet-vmeste-s-eks-zhenoy-agatoy-mutsenietse--263694257.html

Простила? Прилучный отдыхает вместе с экс-женой Агатой Муцениеце

Простила? Прилучный отдыхает вместе с экс-женой Агатой Муцениеце

Звезда сериала "Мажор" опубликовал новый снимок - и он моментально облетел весь Инстаграм. Что же происходит между бывшими супругами?

2022-01-18T12:44+0400

2022-01-18T12:44+0400

2022-01-18T12:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

агата муцениеце

павел прилучный

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252327242_0:0:2751:1547_1920x0_80_0_0_4487d0cecb7decaf1c4d7c81e37c611e.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный неожиданно улетел в Дубай вместе с экс-супругой Агатой Муцениеце – новый семейный снимок шокировал подписчиков в Инстаграм. Прилучный и Муцениеце разошлись со скандалом в 2020 году после девяти лет брака. Актриса обвинила супруга не только в измене, но и в рукоприкладстве. Со временем пара пришла к соглашению, но только ради детей. Теперь актеры ходят вместе на родительские собрания и даже отправились отдыхать в Дубай, шокировав всех поклонников. Прилучный и Муцениеце с радостью публикуют общие снимки в Инстаграм, провоцируя слухи о своем воссоединении. Особого внимания фанатов удостоился недавний кадр на странице актера. На фото видно, как Прилучный трогательно обнимает бывшую возлюбленную, словно никогда не скандалил с ней на публике. Также он показал еще одну фотографию из личного архива, сделанную в том же парке "Леголэнд" много лет назад. "Как быстро дети растут", – подписал фото счастливый отец и вызвал настоящий ажиотаж в Сети. "Вы сошлись?", "Неужели Агата тебя простила", "Вы такие классные вместе, настоящая семья", "Как долго мы ждали таких фотографий", – написали подписчики. Некоторые решили узнать, что об этом отдыхе думает новая девушка Прилучного Мирослава Карпович. Но актриса никак не комментирует семейную идиллию своего возлюбленного. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес