https://sputnik-georgia.ru/20220118/prostila-priluchnyy-otdykhaet-vmeste-s-eks-zhenoy-agatoy-mutsenietse--263694257.html
Простила? Прилучный отдыхает вместе с экс-женой Агатой Муцениеце
Простила? Прилучный отдыхает вместе с экс-женой Агатой Муцениеце
Звезда сериала "Мажор" опубликовал новый снимок - и он моментально облетел весь Инстаграм. Что же происходит между бывшими супругами?
2022-01-18T12:44+0400
2022-01-18T12:44+0400
2022-01-18T12:44+0400
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агата муцениеце
павел прилучный
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный неожиданно улетел в Дубай вместе с экс-супругой Агатой Муцениеце – новый семейный снимок шокировал подписчиков в Инстаграм. Прилучный и Муцениеце разошлись со скандалом в 2020 году после девяти лет брака. Актриса обвинила супруга не только в измене, но и в рукоприкладстве. Со временем пара пришла к соглашению, но только ради детей. Теперь актеры ходят вместе на родительские собрания и даже отправились отдыхать в Дубай, шокировав всех поклонников. Прилучный и Муцениеце с радостью публикуют общие снимки в Инстаграм, провоцируя слухи о своем воссоединении. Особого внимания фанатов удостоился недавний кадр на странице актера. На фото видно, как Прилучный трогательно обнимает бывшую возлюбленную, словно никогда не скандалил с ней на публике. Также он показал еще одну фотографию из личного архива, сделанную в том же парке "Леголэнд" много лет назад. "Как быстро дети растут", – подписал фото счастливый отец и вызвал настоящий ажиотаж в Сети. "Вы сошлись?", "Неужели Агата тебя простила", "Вы такие классные вместе, настоящая семья", "Как долго мы ждали таких фотографий", – написали подписчики. Некоторые решили узнать, что об этом отдыхе думает новая девушка Прилучного Мирослава Карпович. Но актриса никак не комментирует семейную идиллию своего возлюбленного. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес
Простила? Прилучный отдыхает вместе с экс-женой Агатой Муцениеце
Звезда сериала "Мажор" опубликовал новый снимок и он моментально облетел весь Инстаграм. Что же происходит между бывшими супругами?
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный неожиданно улетел в Дубай вместе с экс-супругой Агатой Муцениеце – новый семейный снимок шокировал подписчиков в Инстаграм.
Прилучный и Муцениеце разошлись со скандалом в 2020 году после девяти лет брака. Актриса обвинила супруга не только в измене, но и в рукоприкладстве. Со временем пара пришла к соглашению, но только ради детей. Теперь актеры ходят вместе на родительские собрания и даже отправились отдыхать в Дубай, шокировав всех поклонников.
Прилучный и Муцениеце с радостью публикуют общие снимки в Инстаграм, провоцируя слухи о своем воссоединении. Особого внимания фанатов удостоился недавний кадр на странице актера.
На фото видно, как Прилучный трогательно обнимает бывшую возлюбленную, словно никогда не скандалил с ней на публике. Также он показал еще одну фотографию из личного архива, сделанную в том же парке "Леголэнд" много лет назад.
"Как быстро дети растут", – подписал фото счастливый отец и вызвал настоящий ажиотаж в Сети.
"Вы сошлись?", "Неужели Агата тебя простила", "Вы такие классные вместе, настоящая семья", "Как долго мы ждали таких фотографий", – написали подписчики.
Некоторые решили узнать, что об этом отдыхе думает новая девушка Прилучного Мирослава Карпович. Но актриса никак не комментирует семейную идиллию своего возлюбленного.
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