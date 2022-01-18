https://sputnik-georgia.ru/20220118/regbiynyy-klub-gruzinskoy-diaspory-lelo-provel-pervuyu-trenirovku-v-moskve-263706203.html

Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве

Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве

К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T16:44+0400

2022-01-18T16:44+0400

2022-01-18T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. В Москве состоялась первая тренировка регбийного клуба грузинской диаспоры – "Лело", который функционирует при Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки."Хочу пожелать команде "Лело" удачи, процветания и побед. И поблагодарить руководство Сеченовского университета за помощь и сотрудничество", - сказал президент Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладе, который присутствовал на первой тренировке клуба.Капитаном команды был выбран Бакар Швангирадзе."С каждым днем нас будет все больше и больше. Мы приглашаем в клуб грузинской диаспоры "Лело" всех желающих. Тут могут играть не только грузины, но и все те, кто любит Грузию, грузинскую культуру и в целом регби", - отметил Швангирадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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