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Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве
Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве
К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T16:44+0400
2022-01-18T16:44+0400
2022-01-18T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. В Москве состоялась первая тренировка регбийного клуба грузинской диаспоры – "Лело", который функционирует при Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки."Хочу пожелать команде "Лело" удачи, процветания и побед. И поблагодарить руководство Сеченовского университета за помощь и сотрудничество", - сказал президент Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладе, который присутствовал на первой тренировке клуба.Капитаном команды был выбран Бакар Швангирадзе."С каждым днем нас будет все больше и больше. Мы приглашаем в клуб грузинской диаспоры "Лело" всех желающих. Тут могут играть не только грузины, но и все те, кто любит Грузию, грузинскую культуру и в целом регби", - отметил Швангирадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве
К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. В Москве состоялась первая тренировка регбийного клуба грузинской диаспоры – "Лело", который функционирует при Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
К составу любительской команды могут присоединиться не только грузинские игроки, но и все желающие, вне зависимости от уровня подготовки.
"Хочу пожелать команде "Лело" удачи, процветания и побед. И поблагодарить руководство Сеченовского университета за помощь и сотрудничество", - сказал президент Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладе, который присутствовал на первой тренировке клуба.
Капитаном команды был выбран Бакар Швангирадзе.
"С каждым днем нас будет все больше и больше. Мы приглашаем в клуб грузинской диаспоры "Лело" всех желающих. Тут могут играть не только грузины, но и все те, кто любит Грузию, грузинскую культуру и в целом регби", - отметил Швангирадзе.
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