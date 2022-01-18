Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220118/rossiyskie-uchenye-sozdali-iskusstvennye-antitela-dlya-profilaktiki-koronavirusa-263708188.html
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T18:16+0400
2022-01-18T18:16+0400
общество
россия
новости
наука
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263237140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11e4aa0fef8a9d139f8c50fdc7bd393b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)Валентин Пармон, передает РИА Новости.Авторами разработки являются ученые Института молекулярной и клеточной биологии.Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263237140_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_0c1544248b8deede1f9dc444c73c5ee6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, новости, наука, коронавирус covid-19

Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса

18:16 18.01.2022
© AP Photo / Aaron FavilaМедицинский работник готовит вакцину Pfizer против COVID-19 в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины
Медицинский работник готовит вакцину Pfizer против COVID-19 в Национальном институте почек и трансплантологии в Кесон-Сити, Филиппины - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Подписаться на
Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)Валентин Пармон, передает РИА Новости.
Авторами разработки являются ученые Института молекулярной и клеточной биологии.
"Искусственные антитела позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", - сказал он на заседании президиума РАН.
Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:19Чего ждать от обновления "Нацдвижения"? Реакция властей и оппозиции
18:46Адвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили
18:16Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
17:44Когда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer
17:29Снегопад в высокогорной Аджарии помешал учебному процессу в школе
17:06Лавров о ситуации с каналом RT DE: "Мы будем вынуждены принимать встречные меры"
16:59Акция протеста в Тбилиси: соцработники требуют встречи с министром здравоохранения
16:44Регбийный клуб грузинской диаспоры "Лело" провел первую тренировку в Москве
16:31В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
16:22Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля
15:51Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме
15:36В Грузии могут назначить денежную премию за третью дозу вакцины от COVID-19
15:21"Нацдвижение" представило новый секретариат партии: как распределились должности
15:20Число заболевших коронавирусом в Грузии превысило миллион – видео
15:05"Это невозможно скрывать" – Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии
14:58Нужно ли вводить ограничения в связи с ростом случаев COVID-19 и штаммом "омикрон"?
14:32Украли "Сникерс" и масло – во Франции задержали двух граждан Грузии
14:17Тамару Гвердцители поздравили с юбилеем первые лица РФ
14:01Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается
13:46Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы