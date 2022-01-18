https://sputnik-georgia.ru/20220118/rossiyskie-uchenye-sozdali-iskusstvennye-antitela-dlya-profilaktiki-koronavirusa-263708188.html

Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса

Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса

Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T18:16+0400

2022-01-18T18:16+0400

2022-01-18T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)Валентин Пармон, передает РИА Новости.Авторами разработки являются ученые Института молекулярной и клеточной биологии.Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, наука, коронавирус covid-19