https://sputnik-georgia.ru/20220118/rossiyskie-uchenye-sozdali-iskusstvennye-antitela-dlya-profilaktiki-koronavirusa-263708188.html
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T18:16+0400
2022-01-18T18:16+0400
2022-01-18T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)Валентин Пармон, передает РИА Новости.Авторами разработки являются ученые Института молекулярной и клеточной биологии.Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, наука, коронавирус covid-19
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения Российской академии наук (РАН)Валентин Пармон, передает РИА Новости.
Авторами разработки являются ученые Института молекулярной и клеточной биологии.
"Искусственные антитела позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", - сказал он на заседании президиума РАН.
Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.