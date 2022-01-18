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Шторм на Черном море повредил инфраструктуру курортов Грузии
Шторм на Черном море повредил инфраструктуру курортов Грузии
У берегов Анаклиа и Ганмухури прошел шторм, который ощутимо повредил береговую линию и достигал 6-7 баллов 18.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сильный шторм на Черном море повредил береговую линию и морскую инфраструктуру в курортных поселках Анаклиа и Ганмухури на западе Грузии, сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета Зугдиди.Шторм повредил фундамент амфитеатра в Ганмухури, а также подпорную стену поста полиции и дорожки, ведущие к пляжу.Стихия создала проблему и для зеленых насаждений, пальмы вырваны с корнем."У берегов Анаклиа и Ганмухури шторм, который ощутимо повредил береговую линию, достигал 6-7 баллов. Соответствующие службы уже подсчитывают ущерб", - сказал мэр Зугдиди Мамука Цоцерия.По словам губернатора Самегрело-Земо Сванети Георгия Гугучия, который вместе с мэром ознакомился с ситуацией на месте, центральным и местным властям предстоит провести комплекс работ по устранению последствий стихии.Шторм также повредил береговую линию в портовом городе Поти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Шторм на Черном море повредил инфраструктуру курортов Грузии

21:17 18.01.2022 (обновлено: 22:05 18.01.2022)
© City Hall of Zugdidi MunicipalityШторм у берега Анаклия
Шторм у берега Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© City Hall of Zugdidi Municipality
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У берегов Анаклиа и Ганмухури прошел шторм, который ощутимо повредил береговую линию и достигал 6-7 баллов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Сильный шторм на Черном море повредил береговую линию и морскую инфраструктуру в курортных поселках Анаклиа и Ганмухури на западе Грузии, сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета Зугдиди.
Шторм повредил фундамент амфитеатра в Ганмухури, а также подпорную стену поста полиции и дорожки, ведущие к пляжу.
Стихия создала проблему и для зеленых насаждений, пальмы вырваны с корнем.
"У берегов Анаклиа и Ганмухури шторм, который ощутимо повредил береговую линию, достигал 6-7 баллов. Соответствующие службы уже подсчитывают ущерб", - сказал мэр Зугдиди Мамука Цоцерия.
По словам губернатора Самегрело-Земо Сванети Георгия Гугучия, который вместе с мэром ознакомился с ситуацией на месте, центральным и местным властям предстоит провести комплекс работ по устранению последствий стихии.
Шторм также повредил береговую линию в портовом городе Поти.
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