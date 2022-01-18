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Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году
Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году
Из РФ в 2021 году в Грузию поступило 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T09:01+0400
2022-01-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2021 год вырос на 24,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2 349,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-декабре составил 411,5 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 13% больше, чем за тот же период 2020 года.Сколько валюты прислали в Грузию в декабреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2021 года выросли на 14,9% по сравнению с декабрем 2020 года и составили 229,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Нацбанка.В декабре больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 39,7 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2021 года денежных переводов поступило на 2,5% меньше, чем за тот же период 2020 года.Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 35,1% больше, чем за тот же месяц 2020 года.За 2021 год из Грузии за границу перевели 316,9 миллиона долларов, что на 28,4% больше, чем за 2020 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика

Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году

09:01 18.01.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
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Из РФ в 2021 году в Грузию поступило 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2021 год вырос на 24,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 2 349,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-декабре составил 411,5 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 13% больше, чем за тот же период 2020 года.
© SputnikСтатистика денежных переводов в Грузию за 2021 год
Статистика денежных переводов в Грузию за 2021 год - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Статистика денежных переводов в Грузию за 2021 год
© Sputnik

Сколько валюты прислали в Грузию в декабре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2021 года выросли на 14,9% по сравнению с декабрем 2020 года и составили 229,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Нацбанка.
В декабре больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 39,7 миллиона долларов – 17,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2021 года денежных переводов поступило на 2,5% меньше, чем за тот же период 2020 года.
© SputnikСтатистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Статистика денежных переводов в Грузию за декабрь 2021 года
© Sputnik
Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты перевели из Грузии

В декабре из Грузии за границу перевели 33,3 миллиона долларов, что на 35,1% больше, чем за тот же месяц 2020 года.
За 2021 год из Грузии за границу перевели 316,9 миллиона долларов, что на 28,4% больше, чем за 2020 год.
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