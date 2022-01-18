https://sputnik-georgia.ru/20220118/sneg-gololed-lavinoopanost--pogoda-v-gruzii-ukhudshaetsya-263697375.html

Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается

Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается

На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T14:01+0400

2022-01-18T14:01+0400

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грузия

национальное агентство окружающей среды

погода

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Погода на территории Грузии в ближайшие дни резко ухудшится, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 19-20 января ожидаются осадки в основном в виде снега, в горах и в высокогорье – туман и метель. Температура воздуха значительно понизится. А сила ветра усилится до 20-25 метров в секунду.На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, гололеда и опасности схода лавин.Шторм на черноморском побережье будет достигать 4-5 баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода