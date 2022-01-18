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Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается
Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается
На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Погода на территории Грузии в ближайшие дни резко ухудшится, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 19-20 января ожидаются осадки в основном в виде снега, в горах и в высокогорье – туман и метель. Температура воздуха значительно понизится. А сила ветра усилится до 20-25 метров в секунду.На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, гололеда и опасности схода лавин.Шторм на черноморском побережье будет достигать 4-5 баллов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода

Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается

14:01 18.01.2022 (обновлено: 14:08 18.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в горной Аджарии. Зимние пейзажи. Горные села в снегу
Снегопад в горной Аджарии. Зимние пейзажи. Горные села в снегу - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Погода на территории Грузии в ближайшие дни резко ухудшится, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 19-20 января ожидаются осадки в основном в виде снега, в горах и в высокогорье – туман и метель. Температура воздуха значительно понизится. А сила ветра усилится до 20-25 метров в секунду.

"На Колхидской низменности 20 и 21 января ночью ожидается понижение температуры воздуха до минус 5-8 градусов, что может вызвать повреждение цитрусовых культур", – отмечено в сообщении агентства.

На отдельных участках автомобильных дорог движение может быть ограничено из-за снегопада, ухудшения видимости, гололеда и опасности схода лавин.
Шторм на черноморском побережье будет достигать 4-5 баллов.
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