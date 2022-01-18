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Снегопад в высокогорной Аджарии помешал учебному процессу в школе
Снегопад в высокогорной Аджарии помешал учебному процессу в школе
Из-за непогоды пришлось приостановить воспитательный процесс и в детсадах района 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T17:29+0400
2022-01-18T17:29+0400
2022-01-18T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Здание небольшой школы завалило снегом в селе Кортухи в высокогорной Аджарии, после интенсивных очистительных работ учебный процесс удалось восстановить, рассказали Sputnik Грузия в мэрии муниципалитета Хуло.Всего в школе 44 ученика, и часть из них находится на дистанционном обучении.При этом из-за непогоды пришлось приостановить учебно-воспитательный процесс в детских садах района - высота снега местами достигает двух метров.С утра снег в районе идет не так интенсивно, что позволяет вести очистительные работы более активно.Обильный снег создал проблемы также жителям сел в Шуахеви, Кеда, Хелвачаури и Кобулети.По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня местных жителей ждет небольшая передышка, после чего вновь ожидается снегопад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария
Снегопад в высокогорной Аджарии помешал учебному процессу в школе
Из-за непогоды пришлось приостановить воспитательный процесс и в детсадах района
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Здание небольшой школы завалило снегом в селе Кортухи в высокогорной Аджарии, после интенсивных очистительных работ учебный процесс удалось восстановить, рассказали Sputnik Грузия
в мэрии муниципалитета Хуло.
Всего в школе 44 ученика, и часть из них находится на дистанционном обучении.
"Учебный процесс восстановлен... Родители сами могут выбирать: оставить детей дома на дистанционном обучении или привести в классы. Также полностью восстановлена подача электроэнергии. Ситуация под контролем", - рассказали в мэрии.
При этом из-за непогоды пришлось приостановить учебно-воспитательный процесс в детских садах района - высота снега местами достигает двух метров.
С утра снег в районе идет не так интенсивно, что позволяет вести очистительные работы более активно.
Обильный снег создал проблемы также жителям сел в Шуахеви, Кеда, Хелвачаури и Кобулети.
По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня местных жителей ждет небольшая передышка, после чего вновь ожидается снегопад.
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