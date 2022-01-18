Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220118/tamare-gverdtsiteli-60-istoriya-charuyuschey-gruzinskoy-pevitsy-263697068.html
Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы
Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы
Знаменитая грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители празднует сегодня свое 60-летие 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T13:46+0400
2022-01-18T13:55+0400
культура
новости
грузия
аналитика
москва
колумнисты
тамара гвердцители
париж
франция
мишель легран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23955/11/239551105_0:37:6144:3493_1920x0_80_0_0_b7fcb85def31e03b730e6815c127012d.jpg
В этот красивый юбилей колумнист Sputnik Грузия делится незабываемыми впечатлениями от вокала Тамары Гвердцители, голос которой щедро выдает сочную многонациональную палитру звуков и не может не трогать Грузинка с еврейским акцентомВообще-то акцент у нее не еврейский, а едва уловимый грузинский. Вернее, тбилисский, что не одно и то же. Тбилисский говор – это разноголосый сплав времен и языков. Таких же древних как нации, которые на них говорят. И которые считают Тбилиси местом обетованным.В их устах и родной язык звучит чуть иначе, невольно обогатившись обертонами соседей. Этот говор неповторим. В нем разноликая многовековая история города. Так говорит лишь тот, кто здесь вырос и сформировался. Кто душой вобрал уют маленьких тбилисских двориков с их общим семейным укладом. Для кого сосед – ближе родственника. А дом – крепость, стены которой легко рушатся под натиском любви и доброты.Будучи певицей с утонченным слухом, Тамара Гвердцители, безусловно, все эти оттенки улавливает. А как уроженка моего любимого города, подсознательно чувствует их сердцем. И излучает. Ее проникновенный, сильный голос я не перепутаю ни с одним другим. Слушая, я тут же воображаю извилистые тбилисские улочки и вижу перед глазами старых тбилисских друзей.Даже когда ей стоя аплодирует зал "Олимпия" в Париже. Или осыпает цветами Иерусалим. Или, замерев от избытка эмоций, слушает публика в нью-йоркском "Карнеги-холле". И, конечно же, в Москве. Она исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком. Большинством из этих языков я не владею. Но интуитивно ощущаю вкрапления неповторимых тбилисских интонаций.А когда она поет по-русски, легкий акцент становится ностальгическим феноменом культуры. Своеобразным культурным кодом, который понятен не только мне, но и широкой аудитории по обе стороны границы.Странно, в Москве и на российской эстраде сегодня присутствует очень много исполнителей из Грузии. Я бы даже сказал, на удивление много. Очень талантливых. Невероятно популярных. Однако как соотечественников я их воспринимаю лишь умом. Не сердцем. А Гвердцители никогда не переставала быть для меня одним из самых ярких и очаровательных символов родного города. Его гордостью.Для традиционного Тбилиси смешанная кровь – одно из свидетельств исконно городских корней. Правда, в отношение Тамары определение хоть и верно, но не совсем корректно. Потому что род ее с материнской стороны идет от одесских евреев. Впрочем, это лишь сугубо формально. Между Тбилиси и Одессой общего намного больше, чем отличий. Кроме того, история евреев в Грузии насчитывает около трех тысячелетий.Еврейские мотивы не могут не присутствовать в культуре. Тем более народа, почитающего Библию. А в плане таланта и музыкальных пристрастий, Гвердцители достойно воплощает и объединяет обе свои половинки. И одинаково любима в Грузии и Израиле. Не считая Франции, частичку которой вобрала, став музой самого Мишеля Леграна.Началось с детства. Многие из нас хорошо помнят ансамбль "Мзиури" Тбилисского дворца пионеров и школьников. В этом прославленном детском коллективе Тамара, надо признать, держалась гораздо скромнее других девочек-солисток. Объездила много стран, обрела популярность. Но, по-видимому, воспринимала свою детскую славу не как абсолют – лишь как первый шаг в карьере.В этом смысле Тамаре невероятно повезло. С одной стороны, аристократические корни отца. С другой – семейные традиции матери. Не стану скрывать, я знаком с некоторыми ее тбилисскими родственниками. Умные, начитанные, образцово воспитанные люди. Неудивительно, что формируясь в такой семье, она блестяще окончила консерваторию по классу фортепиано. Прекрасно играет на гитаре. Пишет замечательную музыку. А кроме того, обаятельный собеседник.Как-то близкая подруга нашей семьи – ее двоюродная сестра – привела Тамару с ребенком к нам в гости. Мать и сын всех очаровали. Сандро было тогда всего лет шесть-семь. Тем не менее, с нашей дочерью, своей ровесницей, он повел себя, как истинный джентльмен. Был предупредителен. Даже отложил в сторону электронную приставку, которую принес собой. Тогда это считалось большой редкостью. Полагаю, ему пришлось пережить серьезную внутреннюю борьбу. Однако мужское начало взяло верх.Признаюсь, нам редко удавалось так приятно провести время. Да еще общаясь с человеком впервые. Тамара была в ударе. Она щедро исторгала волны энергии, присущие исключительно творческим людям. Не было конца интересным разговорам, смешным история. Мы увлеклись, и я совершенно упустил из виду, что талантливых исполнителей обычно принято просить что-нибудь спеть (бесталанные поют, даже когда их никто об этом не просит).Спохватился слишком поздно. Мы уже прощались. И тут, мне показалось, я увидел в ее глазах искреннюю признательность. За то, что не принуждали петь. Отнеслись не как тогда уже к звезде, к знаменитости. а как к интересному человеку с широкой душой и богатым внутренним миром.Неудивительно, когда Тамара наведывается в Тбилиси, в кругу ее друзей и близких царит настоящий праздник!Мы больше лично не встречались, и я не знаю, где она отмечает сегодня день своего рождения. Однако хочу от всего сердца ее поздравить. Как соотечественницу, как женщину, как любимую певицу!Пожелать счастья и здоровья! Удачи и везения! Возможности радовать своим талантом миллионы почитателей во всем мире!А вам, мои читатели, счастливого дня!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
москва
париж
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23955/11/239551105_545:0:6006:4096_1920x0_80_0_0_27216a36d1519a03ac826639d83309ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, аналитика, москва, колумнисты, тамара гвердцители, париж, франция, мишель легран

Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы

13:46 18.01.2022 (обновлено: 13:55 18.01.2022)
© Photo: courtesy of Tamara GverdtsiteliИзвестная грузинская певица Тамара Гвердцители
Известная грузинская певица Тамара Гвердцители - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© Photo: courtesy of Tamara Gverdtsiteli
Подписаться на
Гоги Вардзиели - Sputnik Грузия
Гоги Вардзиели
Все материалы
Знаменитая грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители празднует сегодня свое 60-летие
В этот красивый юбилей колумнист Sputnik Грузия делится незабываемыми впечатлениями от вокала Тамары Гвердцители, голос которой щедро выдает сочную многонациональную палитру звуков и не может не трогать

Грузинка с еврейским акцентом

Вообще-то акцент у нее не еврейский, а едва уловимый грузинский. Вернее, тбилисский, что не одно и то же. Тбилисский говор – это разноголосый сплав времен и языков. Таких же древних как нации, которые на них говорят. И которые считают Тбилиси местом обетованным.
В их устах и родной язык звучит чуть иначе, невольно обогатившись обертонами соседей. Этот говор неповторим. В нем разноликая многовековая история города. Так говорит лишь тот, кто здесь вырос и сформировался. Кто душой вобрал уют маленьких тбилисских двориков с их общим семейным укладом. Для кого сосед – ближе родственника. А дом – крепость, стены которой легко рушатся под натиском любви и доброты.
© photo: Sputnik / Prostyakov / Перейти в фотобанкТамара Гвердцители
Тамара Гвердцители - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Тамара Гвердцители
© photo: Sputnik / Prostyakov
/
Перейти в фотобанк
Будучи певицей с утонченным слухом, Тамара Гвердцители, безусловно, все эти оттенки улавливает. А как уроженка моего любимого города, подсознательно чувствует их сердцем. И излучает. Ее проникновенный, сильный голос я не перепутаю ни с одним другим. Слушая, я тут же воображаю извилистые тбилисские улочки и вижу перед глазами старых тбилисских друзей.
Даже когда ей стоя аплодирует зал "Олимпия" в Париже. Или осыпает цветами Иерусалим. Или, замерев от избытка эмоций, слушает публика в нью-йоркском "Карнеги-холле". И, конечно же, в Москве. Она исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком. Большинством из этих языков я не владею. Но интуитивно ощущаю вкрапления неповторимых тбилисских интонаций.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПевица Тамара Гвердцители
Певица Тамара Гвердцители - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Певица Тамара Гвердцители
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
А когда она поет по-русски, легкий акцент становится ностальгическим феноменом культуры. Своеобразным культурным кодом, который понятен не только мне, но и широкой аудитории по обе стороны границы.
Странно, в Москве и на российской эстраде сегодня присутствует очень много исполнителей из Грузии. Я бы даже сказал, на удивление много. Очень талантливых. Невероятно популярных. Однако как соотечественников я их воспринимаю лишь умом. Не сердцем. А Гвердцители никогда не переставала быть для меня одним из самых ярких и очаровательных символов родного города. Его гордостью.
© Photo: courtesy of Tamara GverdtsiteliИзвестная грузинская певица Тамара Гвердцители
Известная грузинская певица Тамара Гвердцители - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Известная грузинская певица Тамара Гвердцители
© Photo: courtesy of Tamara Gverdtsiteli
Для традиционного Тбилиси смешанная кровь – одно из свидетельств исконно городских корней. Правда, в отношение Тамары определение хоть и верно, но не совсем корректно. Потому что род ее с материнской стороны идет от одесских евреев. Впрочем, это лишь сугубо формально. Между Тбилиси и Одессой общего намного больше, чем отличий. Кроме того, история евреев в Грузии насчитывает около трех тысячелетий.
Еврейские мотивы не могут не присутствовать в культуре. Тем более народа, почитающего Библию. А в плане таланта и музыкальных пристрастий, Гвердцители достойно воплощает и объединяет обе свои половинки. И одинаково любима в Грузии и Израиле. Не считая Франции, частичку которой вобрала, став музой самого Мишеля Леграна.
Началось с детства. Многие из нас хорошо помнят ансамбль "Мзиури" Тбилисского дворца пионеров и школьников. В этом прославленном детском коллективе Тамара, надо признать, держалась гораздо скромнее других девочек-солисток. Объездила много стран, обрела популярность. Но, по-видимому, воспринимала свою детскую славу не как абсолют – лишь как первый шаг в карьере.
Певцам голос дается от Бога. Без разбору. Как правило, неожиданно прорезается на закате юных лет. Отсюда у многих – отсутствие фундаментального музыкального образования. Порой, приличного образования вообще.
В этом смысле Тамаре невероятно повезло. С одной стороны, аристократические корни отца. С другой – семейные традиции матери. Не стану скрывать, я знаком с некоторыми ее тбилисскими родственниками. Умные, начитанные, образцово воспитанные люди. Неудивительно, что формируясь в такой семье, она блестяще окончила консерваторию по классу фортепиано. Прекрасно играет на гитаре. Пишет замечательную музыку. А кроме того, обаятельный собеседник.
Как-то близкая подруга нашей семьи – ее двоюродная сестра – привела Тамару с ребенком к нам в гости. Мать и сын всех очаровали. Сандро было тогда всего лет шесть-семь. Тем не менее, с нашей дочерью, своей ровесницей, он повел себя, как истинный джентльмен. Был предупредителен. Даже отложил в сторону электронную приставку, которую принес собой. Тогда это считалось большой редкостью. Полагаю, ему пришлось пережить серьезную внутреннюю борьбу. Однако мужское начало взяло верх.
Признаюсь, нам редко удавалось так приятно провести время. Да еще общаясь с человеком впервые. Тамара была в ударе. Она щедро исторгала волны энергии, присущие исключительно творческим людям. Не было конца интересным разговорам, смешным история. Мы увлеклись, и я совершенно упустил из виду, что талантливых исполнителей обычно принято просить что-нибудь спеть (бесталанные поют, даже когда их никто об этом не просит).
© Photo: courtesy of Tamara GverdtsiteliИзвестная грузинская певица Тамара Гвердцители
Известная грузинская певица Тамара Гвердцители - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Известная грузинская певица Тамара Гвердцители
© Photo: courtesy of Tamara Gverdtsiteli
Спохватился слишком поздно. Мы уже прощались. И тут, мне показалось, я увидел в ее глазах искреннюю признательность. За то, что не принуждали петь. Отнеслись не как тогда уже к звезде, к знаменитости. а как к интересному человеку с широкой душой и богатым внутренним миром.
Неудивительно, когда Тамара наведывается в Тбилиси, в кругу ее друзей и близких царит настоящий праздник!
Мы больше лично не встречались, и я не знаю, где она отмечает сегодня день своего рождения. Однако хочу от всего сердца ее поздравить. Как соотечественницу, как женщину, как любимую певицу!
Пожелать счастья и здоровья! Удачи и везения! Возможности радовать своим талантом миллионы почитателей во всем мире!
А вам, мои читатели, счастливого дня!
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Снег, гололед, лавиноопаность – погода в Грузии ухудшается
13:46Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы
13:15На перевале Паравани запрещено движение автотранспорта
12:59Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты?
12:29Танцоры из Грузии стали частью фильма "King’s Man: Начало" – ФОТО
12:13Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за миллион
12:01COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 18 января
11:46Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку
11:16Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
11:01Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 7521
10:28Тысячи вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье в течение трех лет
10:12Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать
09:20Курс лари на вторник – 3,0811 GEL/$1
09:01Сколько валюты прислали мигранты в Грузию в 2021 году
07:32Какие страны покупают грузинский фундук
07:01В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры
01:30Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее
ВчераПредседатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год
ВчераНазваны сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса
ВчераНа востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра