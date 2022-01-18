https://sputnik-georgia.ru/20220118/tamare-gverdtsiteli-60-istoriya-charuyuschey-gruzinskoy-pevitsy-263697068.html

Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы

Тамаре Гвердцители 60! История чарующей грузинской певицы

Знаменитая грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители празднует сегодня свое 60-летие 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T13:46+0400

2022-01-18T13:46+0400

2022-01-18T13:55+0400

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В этот красивый юбилей колумнист Sputnik Грузия делится незабываемыми впечатлениями от вокала Тамары Гвердцители, голос которой щедро выдает сочную многонациональную палитру звуков и не может не трогать Грузинка с еврейским акцентомВообще-то акцент у нее не еврейский, а едва уловимый грузинский. Вернее, тбилисский, что не одно и то же. Тбилисский говор – это разноголосый сплав времен и языков. Таких же древних как нации, которые на них говорят. И которые считают Тбилиси местом обетованным.В их устах и родной язык звучит чуть иначе, невольно обогатившись обертонами соседей. Этот говор неповторим. В нем разноликая многовековая история города. Так говорит лишь тот, кто здесь вырос и сформировался. Кто душой вобрал уют маленьких тбилисских двориков с их общим семейным укладом. Для кого сосед – ближе родственника. А дом – крепость, стены которой легко рушатся под натиском любви и доброты.Будучи певицей с утонченным слухом, Тамара Гвердцители, безусловно, все эти оттенки улавливает. А как уроженка моего любимого города, подсознательно чувствует их сердцем. И излучает. Ее проникновенный, сильный голос я не перепутаю ни с одним другим. Слушая, я тут же воображаю извилистые тбилисские улочки и вижу перед глазами старых тбилисских друзей.Даже когда ей стоя аплодирует зал "Олимпия" в Париже. Или осыпает цветами Иерусалим. Или, замерев от избытка эмоций, слушает публика в нью-йоркском "Карнеги-холле". И, конечно же, в Москве. Она исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком. Большинством из этих языков я не владею. Но интуитивно ощущаю вкрапления неповторимых тбилисских интонаций.А когда она поет по-русски, легкий акцент становится ностальгическим феноменом культуры. Своеобразным культурным кодом, который понятен не только мне, но и широкой аудитории по обе стороны границы.Странно, в Москве и на российской эстраде сегодня присутствует очень много исполнителей из Грузии. Я бы даже сказал, на удивление много. Очень талантливых. Невероятно популярных. Однако как соотечественников я их воспринимаю лишь умом. Не сердцем. А Гвердцители никогда не переставала быть для меня одним из самых ярких и очаровательных символов родного города. Его гордостью.Для традиционного Тбилиси смешанная кровь – одно из свидетельств исконно городских корней. Правда, в отношение Тамары определение хоть и верно, но не совсем корректно. Потому что род ее с материнской стороны идет от одесских евреев. Впрочем, это лишь сугубо формально. Между Тбилиси и Одессой общего намного больше, чем отличий. Кроме того, история евреев в Грузии насчитывает около трех тысячелетий.Еврейские мотивы не могут не присутствовать в культуре. Тем более народа, почитающего Библию. А в плане таланта и музыкальных пристрастий, Гвердцители достойно воплощает и объединяет обе свои половинки. И одинаково любима в Грузии и Израиле. Не считая Франции, частичку которой вобрала, став музой самого Мишеля Леграна.Началось с детства. Многие из нас хорошо помнят ансамбль "Мзиури" Тбилисского дворца пионеров и школьников. В этом прославленном детском коллективе Тамара, надо признать, держалась гораздо скромнее других девочек-солисток. Объездила много стран, обрела популярность. Но, по-видимому, воспринимала свою детскую славу не как абсолют – лишь как первый шаг в карьере.В этом смысле Тамаре невероятно повезло. С одной стороны, аристократические корни отца. С другой – семейные традиции матери. Не стану скрывать, я знаком с некоторыми ее тбилисскими родственниками. Умные, начитанные, образцово воспитанные люди. Неудивительно, что формируясь в такой семье, она блестяще окончила консерваторию по классу фортепиано. Прекрасно играет на гитаре. Пишет замечательную музыку. А кроме того, обаятельный собеседник.Как-то близкая подруга нашей семьи – ее двоюродная сестра – привела Тамару с ребенком к нам в гости. Мать и сын всех очаровали. Сандро было тогда всего лет шесть-семь. Тем не менее, с нашей дочерью, своей ровесницей, он повел себя, как истинный джентльмен. Был предупредителен. Даже отложил в сторону электронную приставку, которую принес собой. Тогда это считалось большой редкостью. Полагаю, ему пришлось пережить серьезную внутреннюю борьбу. Однако мужское начало взяло верх.Признаюсь, нам редко удавалось так приятно провести время. Да еще общаясь с человеком впервые. Тамара была в ударе. Она щедро исторгала волны энергии, присущие исключительно творческим людям. Не было конца интересным разговорам, смешным история. Мы увлеклись, и я совершенно упустил из виду, что талантливых исполнителей обычно принято просить что-нибудь спеть (бесталанные поют, даже когда их никто об этом не просит).Спохватился слишком поздно. Мы уже прощались. И тут, мне показалось, я увидел в ее глазах искреннюю признательность. За то, что не принуждали петь. Отнеслись не как тогда уже к звезде, к знаменитости. а как к интересному человеку с широкой душой и богатым внутренним миром.Неудивительно, когда Тамара наведывается в Тбилиси, в кругу ее друзей и близких царит настоящий праздник!Мы больше лично не встречались, и я не знаю, где она отмечает сегодня день своего рождения. Однако хочу от всего сердца ее поздравить. Как соотечественницу, как женщину, как любимую певицу!Пожелать счастья и здоровья! Удачи и везения! Возможности радовать своим талантом миллионы почитателей во всем мире!А вам, мои читатели, счастливого дня!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, аналитика, москва, колумнисты, тамара гвердцители, париж, франция, мишель легран