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Тамару Гвердцители поздравили с юбилеем первые лица РФ
14:17 18.01.2022 (обновлено: 14:59 18.01.2022)
© photo: courtesy of Tamara GverdtsiteliИзвестная грузинская певица Тамара Гвердцители
© photo: courtesy of Tamara Gverdtsiteli
Знаменитая грузинка, певица и композитор Тамара Гвердцители принимает поздравления с 60-летним юбилеем
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинскую и российскую певицу, композитора, народную артистку России с 60-летием поздравили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава российского правительства отметил, что в известной исполнительнице органично сочетаются талант певицы, музыканта и композитора, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"В вас, человеке ярком и многогранном, органично сочетаются талант певицы, музыканта и композитора, необыкновенное обаяние и артистизм. Вашему красивейшему контральто подвластно все – классические произведения, джаз, лирические и народные песни. В любом жанре – вы блистательны и неповторимы", – говорится в телеграмме.
© photo: Sputnik / Pavel LisitsynПевица Тамара Гвердцители
Певица Тамара Гвердцители
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Премьер-министр также пожелал Гвердцители успехов, новых проектов, здоровья и благополучия.
"Певица большого таланта и обаяния, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Ваши замечательные песни любимы миллионами слушателей в нашей стране и за рубежом. Выступая на ведущих концертных площадках Москвы и многих других городов, Вы дарите людям радость, добро и красоту", – цитирует официальный сайт Москвы слова градоначальника Сергея Собянина из его телеграммы.
Чем прославилась Тамара Гвердцители?
Всенародная любимица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси (Грузия). Ее мама родом из Одессы (Украина), дед по линии матери был раввином, с началом Великой Отечественной войны он вывез семью под Воркуту в эвакуацию, затем добился переезда семьи в Грузию. Мать работала учительницей русского языка и литературы. Отец – кибернетик.
Путь легендарной артистки начинался так: в начале 1970-х годов Тамара Гвердцители выступала в детском эстрадном ансамбле "Мзиури", в составе которого много гастролировала по бывшему Советскому Союзу. Она не только пела, но как и другие участницы ансамбля, играла на пианино, на гитаре.
Тамара Гвердцители
© photo: Sputnik / Prostyakov/
В 1980 году Тамара Гвердцители стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. В 19 лет Гвердцители стала лауреатом первой премии международного конкурса "Красная гвоздика" в Сочи, участвовала в конкурсе популярной музыки в Дрездене (Германия, 1982). В 1988 году певица завоевала первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Софии (Болгария). В качестве специального гостя выступала на фестивалях эстрадной песни в Сопоте (Польша, 1989) и Сан-Ремо (Италия, 1990).
В 1991 году Тамара Гвердцители была приглашена в Париж (Франция), где познакомилась с французским композитором Мишелем Леграном. В том же году состоялся их совместный концерт. В 1994 году певица выступила с сольным концертом в парижском зале "Олимпия". В 1995 году состоялись концерты Тамары Гвердцители в нью-йоркском "Карнеги-холле", в которых приняли участие Легран и ансамбль "Арсенал" Алексея Козлова. В апреле 1996 года Тамара Гвердцители и Мишель Легран выступили в нью-йоркском "Ассембли-холл".
© photo PR НТВТамара Гвердцители на конкурсе "Ты супер!"
Тамара Гвердцители на конкурсе "Ты супер!"
© photo PR НТВ
На счету Гвердцители несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других.
Кроме сольных концертных и театральных работ певица принимает участие в музыкальных телепроектах. В рамках шоу "Две звезды" (2007 и 2008) она работала с актером Дмитрием Дюжевым. В 2010 году совместно с ним была подготовлена концертная программа "Зимний вальс", премьера которой состоялась в Московском международном доме музыки. В 2011 году Тамара Гвердцители приняла участие в телешоу "Призрак Оперы", а в 2020 году была членом жюри телешоу "Голос. 60+".
Певица Тамара Гвердцители
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Гвердцители с 2015 года является постоянной участницей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В 2016 году она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля – французской певицей Мирей Матье.
Певица удостоена многих званий и наград. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки Грузии. В 2004 году ей было присвоено звание народной артистки РФ.
Тамара Гвердцители – обладательница звания лауреата премии Ленинского комсомола (1984), а также премий "Человек года" (2002) и "Кремлевский Гранд" (2007). Она удостоена ордена Почета "(2010) за большой вклад в развитие многонациональной культуры, искусства, образования и укрепление дружбы", награждена серебряной медалью имени А. С. Пушкина (2008).
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