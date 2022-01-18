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Танцоры из Грузии стали частью фильма "King’s Man: Начало" – ФОТО
Танцоры из Грузии стали частью фильма "King’s Man: Начало" – ФОТО
Участие в известном британо-американском кинопроекте стало для грузинских артистов настоящим испытанием 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T12:29+0400
2022-01-18T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские танцоры Лаша Мдзинарашвили и Бачана Чантурия приняли участие в съемках британо-американского фильма "King’s Man: Начало".Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави" и солист легендарного Национального балета "Сухишвили" Бачана Чантурия были приглашен в проект режиссера Мэтью Вона.Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.В интервью грузинским СМИ хореограф рассказал, что изначально было решено, что в фильме будут использованы боевые сцены на основе фольклорных элементов. На кастинг были приглашены представители 15 стран. Лаша, конечно, представлял Грузию. Тогда представленной программой Мдзинарашвили остались довольны.По словам Лаши, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.Лаша отметил, что стать дублером на таком проекте довольно сложно. Кандидата снимают в разных позах в специальной комнате, сравнивают проекции с изображением актера. Должно произойти совпадение по множеству параметров, отмечает танцор.Более того, все элементы боя в сцене выполнялись им и Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша получил травму шейных позвонков. Мдзинарашвили отмечает, что хотя для танцоров не проводятся Олимпийские игры, он считает, что участие в этом проекте стало для него и Бачаны Чантурия "олимпийской медалью", так как они прославили и себя, и Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, сша, великобритания, григорий распутин, ансамбль "сухишвили", ансамбль "рустави", клаудия шиффер, грузинский шоу-бизнес

Танцоры из Грузии стали частью фильма "King’s Man: Начало" – ФОТО

12:29 18.01.2022
© Facebook / Lasha MdzinarashviliГрузинские танцоры с командой фильма King's Man
Грузинские танцоры с командой фильма King's Man - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© Facebook / Lasha Mdzinarashvili
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Участие в известном британо-американском кинопроекте стало для грузинских артистов настоящим испытанием
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские танцоры Лаша Мдзинарашвили и Бачана Чантурия приняли участие в съемках британо-американского фильма "King’s Man: Начало".
Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави" и солист легендарного Национального балета "Сухишвили" Бачана Чантурия были приглашен в проект режиссера Мэтью Вона.
Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.
В интервью грузинским СМИ хореограф рассказал, что изначально было решено, что в фильме будут использованы боевые сцены на основе фольклорных элементов. На кастинг были приглашены представители 15 стран. Лаша, конечно, представлял Грузию. Тогда представленной программой Мдзинарашвили остались довольны.

"Мне понадобилось пять месяцев, чтобы поставить эти сцены, используя элементы грузинского национального танца. У меня не было опыта в качестве каскадера. Однако мне посчастливилось работать с крупным специалистом, с Брэдли Алланом, дублером Джейсона Стэйтема, членом каскадерской "группы Джеки Чана". Мы до последнего переписывались – в августе 2021 года Брэдли, к сожалению, трагически погиб", – рассказал Лаша Мдзинарашвили.

По словам Лаши, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.
Лаша отметил, что стать дублером на таком проекте довольно сложно. Кандидата снимают в разных позах в специальной комнате, сравнивают проекции с изображением актера. Должно произойти совпадение по множеству параметров, отмечает танцор.
Более того, все элементы боя в сцене выполнялись им и Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша получил травму шейных позвонков. Мдзинарашвили отмечает, что хотя для танцоров не проводятся Олимпийские игры, он считает, что участие в этом проекте стало для него и Бачаны Чантурия "олимпийской медалью", так как они прославили и себя, и Грузию.
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