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Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Жители города часто попросту не знают, куда деть чичилаки после празднования Нового года - и вот неплохой вариант 18.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-18T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Тбилисский зоопарк традиционно обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки.Администрация зоопарка опубликовала пост в Facebook, в котором объяснила, зачем им нужны чичилаки."Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - говорится в описании. И действительно, на фото видно, как обитатели зоопарка радуются чичилаки.Пользователи в комментариях поддержали инициативу зоопарка.Что такое чичилаки?Елка чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Настоящий чичилаки создают из прямой ветви орехового дерева, которую обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В результате получается палка с пышной стружечной кроной, которая и является чичилаки. Обычно чичилаки украшают и ставят на праздничный стол возле тарелки со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. По окончании празднеств деревце по традиции сжигают, а пепел развеивают по ветру. Некоторые верят в то, что таким образом дом должны покинуть беды и невзгоды ушедшего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, тбилисский зоопарк, зоопарк

Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки

20:08 18.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские новогодние символы - чичилаки
Грузинские новогодние символы - чичилаки - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Жители города часто попросту не знают, куда деть чичилаки после празднования Нового года - и вот неплохой вариант
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Тбилисский зоопарк традиционно обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки.
Администрация зоопарка опубликовала пост в Facebook, в котором объяснила, зачем им нужны чичилаки.
"Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - говорится в описании. И действительно, на фото видно, как обитатели зоопарка радуются чичилаки.
Пользователи в комментариях поддержали инициативу зоопарка.

Что такое чичилаки?

Елка чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Настоящий чичилаки создают из прямой ветви орехового дерева, которую обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В результате получается палка с пышной стружечной кроной, которая и является чичилаки.
© Sputnik / Alex ShlamovЧичилаки
Чичилаки - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Чичилаки
© Sputnik / Alex Shlamov
Обычно чичилаки украшают и ставят на праздничный стол возле тарелки со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. По окончании празднеств деревце по традиции сжигают, а пепел развеивают по ветру. Некоторые верят в то, что таким образом дом должны покинуть беды и невзгоды ушедшего года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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