https://sputnik-georgia.ru/20220118/tbilisskiy-zoopark-prosit-zhiteley-stolitsy-podarit-zveryam-chichilaki-263712220.html
Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Жители города часто попросту не знают, куда деть чичилаки после празднования Нового года - и вот неплохой вариант 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T20:08+0400
2022-01-18T20:08+0400
2022-01-18T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Тбилисский зоопарк традиционно обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки.Администрация зоопарка опубликовала пост в Facebook, в котором объяснила, зачем им нужны чичилаки."Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - говорится в описании. И действительно, на фото видно, как обитатели зоопарка радуются чичилаки.Пользователи в комментариях поддержали инициативу зоопарка.Что такое чичилаки?Елка чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Настоящий чичилаки создают из прямой ветви орехового дерева, которую обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В результате получается палка с пышной стружечной кроной, которая и является чичилаки. Обычно чичилаки украшают и ставят на праздничный стол возле тарелки со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. По окончании празднеств деревце по традиции сжигают, а пепел развеивают по ветру. Некоторые верят в то, что таким образом дом должны покинуть беды и невзгоды ушедшего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, тбилисский зоопарк, зоопарк
Тбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Жители города часто попросту не знают, куда деть чичилаки после празднования Нового года - и вот неплохой вариант
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Тбилисский зоопарк традиционно обратился к жителям города и попросил принести в зверинец грузинские новогодние елки - чичилаки.
Администрация зоопарка опубликовала пост в Facebook, в котором объяснила, зачем им нужны чичилаки.
"Если вы сомневаетесь, думаете, зачем им этот "чичилаки", то посмотрите на фотографии, прикрепленные к посту", - говорится в описании. И действительно, на фото видно, как обитатели зоопарка радуются чичилаки.
Пользователи в комментариях поддержали инициативу зоопарка.
Что такое чичилаки?
Елка чичилаки — это традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Настоящий чичилаки создают из прямой ветви орехового дерева, которую обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом конце. В результате получается палка с пышной стружечной кроной, которая и является чичилаки.
Обычно чичилаки украшают и ставят на праздничный стол возле тарелки со сладостями - чурчхелой, гозинаки, сухофруктами. По окончании празднеств деревце по традиции сжигают, а пепел развеивают по ветру. Некоторые верят в то, что таким образом дом должны покинуть беды и невзгоды ушедшего года.
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