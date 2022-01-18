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Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать
Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать
Женщину ранили в области шеи – ее перевели в клинику, но врачам не удалось спасти пострадавшую 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T10:12+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Трагедия произошла в городе Цаленджиха (Западная Грузия) – молодой мужчина случайно застрелил свою мать, сообщает телекомпания "Рустави 2".Молодой мужчина выстрелил из пневматического ружья, шальная пуля попала в его мать. 53-летняя женщина получила ранение в области шеи. Ее перевели в клинику, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.Тело погибшей женщины перевели из клиники на экспертизу. По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, западная грузия

Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать

10:12 18.01.2022 (обновлено: 10:20 18.01.2022)
CC0 / Pixabay / Мужчина с охотничьим ружьем
Мужчина с охотничьим ружьем - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
CC0 / Pixabay /
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Женщину ранили в области шеи – ее перевели в клинику, но врачам не удалось спасти пострадавшую
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Трагедия произошла в городе Цаленджиха (Западная Грузия) – молодой мужчина случайно застрелил свою мать, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Молодой мужчина выстрелил из пневматического ружья, шальная пуля попала в его мать. 53-летняя женщина получила ранение в области шеи. Ее перевели в клинику, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.
Тело погибшей женщины перевели из клиники на экспертизу. По факту начато следствие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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