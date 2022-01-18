https://sputnik-georgia.ru/20220118/tragediya-na-zapade-gruzii--muzhchina-sluchayno-zastrelil-svoyu-mat-263688686.html

Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать

Трагедия на западе Грузии – мужчина случайно застрелил свою мать

Женщину ранили в области шеи – ее перевели в клинику, но врачам не удалось спасти пострадавшую 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T10:12+0400

2022-01-18T10:12+0400

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западная грузия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Трагедия произошла в городе Цаленджиха (Западная Грузия) – молодой мужчина случайно застрелил свою мать, сообщает телекомпания "Рустави 2".Молодой мужчина выстрелил из пневматического ружья, шальная пуля попала в его мать. 53-летняя женщина получила ранение в области шеи. Ее перевели в клинику, однако врачам не удалось спасти пострадавшую.Тело погибшей женщины перевели из клиники на экспертизу. По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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