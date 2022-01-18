https://sputnik-georgia.ru/20220118/ukrali-snikers-i-maslo--vo-frantsii-zaderzhali-dvukh-grazhdan-gruzii-263698738.html

Украли "Сникерс" и масло – во Франции задержали двух граждан Грузии

Украли "Сникерс" и масло – во Франции задержали двух граждан Грузии

Задержанные уже привлекались за кражу на прошлой неделе 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T14:32+0400

2022-01-18T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Двое граждан Грузии на днях были задержаны в коммуне Дром на юго-востоке Франции за кражу, сообщает местное издание.Жандармы остановили автомобиль обвиняемых за превышение скорости. В ходе досмотра в багажнике машины было обнаружено 80 пачек масла, конфеты "Сникерс" и "Киндер" в большом количестве. При этом у мужчин не было с собой чеков, и они не могли объяснить, как к ним попали эти продукты.Пробив граждан Грузии по базе, полицейские выяснили, что они уже привлекались за кражу на прошлой неделе.Оба задержанных остаются под стражей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, франция