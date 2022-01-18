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В Грузии могут назначить денежную премию за третью дозу вакцины от COVID-19

В Грузии могут назначить денежную премию за третью дозу вакцины от COVID-19

Главный эпидемиолог страны призвал население сделать третью бустерную дозу вакцины, чтобы максимально защититься от "омикрона" 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T15:36+0400

2022-01-18T15:36+0400

2022-01-18T15:36+0400

шестая волна

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коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии для поощрения так называемой бустер-дозы, то есть третьей дозы вакцины против коронавируса, может быть назначена денежная премия, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Этот вопрос, по словам врача, был поставлен на заседании межведомственного координационного совета.Как отметил Гамкрелидзе, проект введения денежного поощрения в размере 200 лари (около 65 долларов), который был начат в начале ноября 2021 года, оказался успешным. По его словам, с его помощью вакцину против коронавируса сделали 125 тысяч граждан старше 60 лет.Главный эпидемиолог Грузии призвал население сделать третью бустер-дозу вакцины, чтобы максимально защититься от "омикрона". По его словам, 85% бустер-доз (120 тысяч), сделанных в Грузии, приходится на вакцину Pfizer.Гамкрелидзе отметил, что 50% лабораторно подтвержденных случаев, выявленных в стране на сегодня, приходятся уже на "омикрон", остальные 50% относятся к "дельта" штамму.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости – около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый омикрон-штамм приходится 1 254.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, центр "дельта", здравоохранение, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"