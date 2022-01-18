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В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T16:31+0400
2022-01-18T16:31+0400
2022-01-18T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. В российском законодательстве новшество - Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, пишет РИА Новости.Указанный проект внесли в Госдуму депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак 10 сентября 2021 года.Данный документ приняли в основном чтении 18 января. Сразу после решения первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем чтении."Нет возражений", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.Авторы инициативы отмечают: поправки предлагается внести в статьи УК 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние против детей младше 14 лет.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции сотрудников СК.Среди отклоненных профильным комитетом поправок — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело обнаружили в комнате одного из костромских общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, госдума рф
В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik.
В российском законодательстве новшество - Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, пишет РИА Новости
.
Указанный проект внесли в Госдуму депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак 10 сентября 2021 года.
Данный документ приняли в основном чтении 18 января. Сразу после решения первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем чтении.
"Нет возражений", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.
Законом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, применение этой меры расширят на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Авторы инициативы отмечают: поправки предлагается внести в статьи УК 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние против детей младше 14 лет.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции сотрудников СК.
Среди отклоненных профильным комитетом поправок — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.
Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело обнаружили в комнате одного из костромских общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
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