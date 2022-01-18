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В России заявили о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
В России заявили о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
Ученные разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону" 18.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. Отмечается, что это удалось установить именно благодаря упомянутой тест-системе. Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.Исследователи считают, что множество изменений в геноме говорят о высокой трансмиссивности данного варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых. Эксперты утверждают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Грузию. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В России заявили о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела

11:16 18.01.2022
© AP Photo / Jerome DelayЭпидемия коронавируса - работа над изучением штамма омикрон в лаборатории
Эпидемия коронавируса - работа над изучением штамма омикрон в лаборатории - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
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Ученные разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону"
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", – сказал он. Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что сам был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V".

Отмечается, что это удалось установить именно благодаря упомянутой тест-системе. Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Исследователи считают, что множество изменений в геноме говорят о высокой трансмиссивности данного варианта и устойчивости к защитным антителам переболевших и привитых. Эксперты утверждают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Грузию.
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