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На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео
На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео
На юго-востоке Турции в районе Пазарчик Кахраманмараса прогремел мощный взрыв на нефтепроводе, который используется для доставки нефти из иракского Киркука в... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T15:13+0400
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Из-за пожара в район были направлены пожарные и машины скорой помощи, а трасса была закрыта для движения в обоих направлениях.Согласно официальному заявлению национальной компании BOTAŞ, являющейся оператором данного нефтепровода, по состоянию на утро 19 января очаг возгорания был локализирован. Губернаторство провинции Кахраманмараш подтвердило информацию о том, что жертв и пострадавших в результате взрыва и пожара не было.
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В Пазарчике бушует пламя из-за взрыва нефтепровода
В Пазарчике бушует пламя из-за взрыва нефтепровода
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происшествия, в мире, видео, турция, мультимедиа, пожар, видео

На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео

15:13 19.01.2022 (обновлено: 15:19 19.01.2022)
© video: Ruptly
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На юго-востоке Турции в районе Пазарчик Кахраманмараса прогремел мощный взрыв на нефтепроводе, который используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан. Смотрите в видео кадры ЧП
Из-за пожара в район были направлены пожарные и машины скорой помощи, а трасса была закрыта для движения в обоих направлениях.
Согласно официальному заявлению национальной компании BOTAŞ, являющейся оператором данного нефтепровода, по состоянию на утро 19 января очаг возгорания был локализирован.
Губернаторство провинции Кахраманмараш подтвердило информацию о том, что жертв и пострадавших в результате взрыва и пожара не было.
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