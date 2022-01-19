https://sputnik-georgia.ru/20220119/-na-nefteprovode-v-turtsii-progremel-moschnyy-vzryv---video-263726998.html

На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео

На нефтепроводе в Турции прогремел мощный взрыв – видео

На юго-востоке Турции в районе Пазарчик Кахраманмараса прогремел мощный взрыв на нефтепроводе, который используется для доставки нефти из иракского Киркука в... 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T15:13+0400

2022-01-19T15:13+0400

2022-01-19T15:19+0400

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Из-за пожара в район были направлены пожарные и машины скорой помощи, а трасса была закрыта для движения в обоих направлениях.Согласно официальному заявлению национальной компании BOTAŞ, являющейся оператором данного нефтепровода, по состоянию на утро 19 января очаг возгорания был локализирован. Губернаторство провинции Кахраманмараш подтвердило информацию о том, что жертв и пострадавших в результате взрыва и пожара не было.

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В Пазарчике бушует пламя из-за взрыва нефтепровода В Пазарчике бушует пламя из-за взрыва нефтепровода 2022-01-19T15:13+0400 true PT0M32S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, турция, мультимедиа, пожар, видео