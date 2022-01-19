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Антирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?
Антирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?
Грузия бьет антирекорды по количеству инфицированных коронавирусом: что происходит? 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T21:31+0400
2022-01-19T21:31+0400
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новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Эксперты в сфере здравоохранения назвали главные причины резкого роста числа зараженных коронавирусом в Грузии - это низкий уровень вакцинации и несоблюдение ковид-регуляций.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. Во вторник был зафиксирован рекордный прирост новых случаев - 8 728 за сутки. За день до этого была выявлена рекордная цифра 7 521. Кроме того, общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек. Помимо низкого процента вакцинированного населения, ситуацию усугубляет и несоблюдение других рекомендаций.В том, что в рекордных цифрах зараженных виновато само население страны, уверен и эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табидзе."У нас будет ежедневно и 10-15 тысяч инфицированных, и мы должны быть к этому готовы. Пока мы не готовы, так как не готово население, оно не соблюдает "золотых правил" - ношение масок, соблюдение дистанции и запрет на многочисленные собрания. "Омикрон" распространяется ежедневно очень быстро", - предупредил Табидзе.По данным на 19 января, в Грузии минимум одной дозой вакцинированы 45,7% населения страны, двумя дозами 41,8%. Для выработки массового иммунитета, по прогнозам эпидемиологов, должно быть полностью привито 70% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Антирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?

21:31 19.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузия бьет антирекорды по количеству инфицированных коронавирусом: что происходит?
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Эксперты в сфере здравоохранения назвали главные причины резкого роста числа зараженных коронавирусом в Грузии - это низкий уровень вакцинации и несоблюдение ковид-регуляций.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. Во вторник был зафиксирован рекордный прирост новых случаев - 8 728 за сутки. За день до этого была выявлена рекордная цифра 7 521. Кроме того, общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.

"В европейских странах уровень вакцинации намного выше, чем у нас. У нас вакцинировано только 40% населения, и риск, что в Грузии будет более тяжелая ситуация, - очень высок... Число случаев, по моим прогнозам, еще вырастет", - сказал глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе в эфире Первого канала.

Помимо низкого процента вакцинированного населения, ситуацию усугубляет и несоблюдение других рекомендаций.
В том, что в рекордных цифрах зараженных виновато само население страны, уверен и эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табидзе.
"У нас будет ежедневно и 10-15 тысяч инфицированных, и мы должны быть к этому готовы. Пока мы не готовы, так как не готово население, оно не соблюдает "золотых правил" - ношение масок, соблюдение дистанции и запрет на многочисленные собрания. "Омикрон" распространяется ежедневно очень быстро", - предупредил Табидзе.
По данным на 19 января, в Грузии минимум одной дозой вакцинированы 45,7% населения страны, двумя дозами 41,8%. Для выработки массового иммунитета, по прогнозам эпидемиологов, должно быть полностью привито 70% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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