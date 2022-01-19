https://sputnik-georgia.ru/20220119/antirekord-za-antirekordom-pochemu-v-gruzii-ukhudshilas-situatsiya-s-koronavirusom-263744271.html

Антирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?

Антирекорд за антирекордом: почему в Грузии ухудшилась ситуация с коронавирусом?

Грузия бьет антирекорды по количеству инфицированных коронавирусом: что происходит? 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T21:31+0400

2022-01-19T21:31+0400

2022-01-19T21:31+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Эксперты в сфере здравоохранения назвали главные причины резкого роста числа зараженных коронавирусом в Грузии - это низкий уровень вакцинации и несоблюдение ковид-регуляций.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. Во вторник был зафиксирован рекордный прирост новых случаев - 8 728 за сутки. За день до этого была выявлена рекордная цифра 7 521. Кроме того, общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек. Помимо низкого процента вакцинированного населения, ситуацию усугубляет и несоблюдение других рекомендаций.В том, что в рекордных цифрах зараженных виновато само население страны, уверен и эксперт по вопросам здравоохранения Деви Табидзе."У нас будет ежедневно и 10-15 тысяч инфицированных, и мы должны быть к этому готовы. Пока мы не готовы, так как не готово население, оно не соблюдает "золотых правил" - ношение масок, соблюдение дистанции и запрет на многочисленные собрания. "Омикрон" распространяется ежедневно очень быстро", - предупредил Табидзе.По данным на 19 января, в Грузии минимум одной дозой вакцинированы 45,7% населения страны, двумя дозами 41,8%. Для выработки массового иммунитета, по прогнозам эпидемиологов, должно быть полностью привито 70% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19