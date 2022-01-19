https://sputnik-georgia.ru/20220119/chto-zayavil-nazarbaev-v-obraschenii-k-svoemu-narodu---video-263726015.html

Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео

Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу. Это стало первым выступлением бывшего главы государства после того... 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T12:59+0400

2022-01-19T12:59+0400

2022-01-19T13:09+0400

видео

казахстан

мультимедиа

нурсултан назарбаев

ситуация в казахстане

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Протесты в Казахстане начались в первые дни января и быстро переросли в столкновения. Назарбаев выступил на двух языках, сидя в кабинете на фоне флагов страны. Он заявил, что январские события потрясли весь Казахстан, но опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите. Назарбаев подчеркнул, что действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Смотрите полную запись выступления Назарбаева на канале Sputnik на русском.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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