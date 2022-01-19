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Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео
Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу. Это стало первым выступлением бывшего главы государства после того... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:59+0400
2022-01-19T12:59+0400
2022-01-19T13:09+0400
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Протесты в Казахстане начались в первые дни января и быстро переросли в столкновения. Назарбаев выступил на двух языках, сидя в кабинете на фоне флагов страны. Он заявил, что январские события потрясли весь Казахстан, но опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите. Назарбаев подчеркнул, что действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Смотрите полную запись выступления Назарбаева на канале Sputnik на русском.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, казахстан, мультимедиа, нурсултан назарбаев, ситуация в казахстане, видео
Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео
12:59 19.01.2022 (обновлено: 13:09 19.01.2022)
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу. Это стало первым выступлением бывшего главы государства после того, как страну охватили беспорядки
Протесты в Казахстане начались в первые дни января и быстро переросли в столкновения. Назарбаев выступил на двух языках, сидя в кабинете на фоне флагов страны. Он заявил, что январские события потрясли весь Казахстан, но опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите.
Назарбаев подчеркнул, что действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Смотрите полную запись выступления Назарбаева на канале Sputnik на русском
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