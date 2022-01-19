Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220119/chto-zayavil-nazarbaev-v-obraschenii-k-svoemu-narodu---video-263726015.html
Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео
Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу. Это стало первым выступлением бывшего главы государства после того... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:59+0400
2022-01-19T13:09+0400
видео
казахстан
мультимедиа
нурсултан назарбаев
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263723073_56:399:2986:2047_1920x0_80_0_0_d4c76620c9763d90f00ca8673b478214.jpg
Протесты в Казахстане начались в первые дни января и быстро переросли в столкновения. Назарбаев выступил на двух языках, сидя в кабинете на фоне флагов страны. Он заявил, что январские события потрясли весь Казахстан, но опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите. Назарбаев подчеркнул, что действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Смотрите полную запись выступления Назарбаева на канале Sputnik на русском.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263723073_246:378:2471:2047_1920x0_80_0_0_340e681d61a89de9aee02f939b7178f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, казахстан, мультимедиа, нурсултан назарбаев, ситуация в казахстане, видео

Что заявил Назарбаев в обращении к своему народу – видео

12:59 19.01.2022 (обновлено: 13:09 19.01.2022)
© video: Sputnik /
Подписаться на
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу. Это стало первым выступлением бывшего главы государства после того, как страну охватили беспорядки
Протесты в Казахстане начались в первые дни января и быстро переросли в столкновения. Назарбаев выступил на двух языках, сидя в кабинете на фоне флагов страны. Он заявил, что январские события потрясли весь Казахстан, но опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите.
Назарбаев подчеркнул, что действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Смотрите полную запись выступления Назарбаева на канале Sputnik на русском.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:59Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
12:26Сколько денег нужно для решения жилищного вопроса переселенцев в Грузии?
12:00Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
11:46Звезда сериала "Каменская" попала в реанимацию
11:29Жертвой ДТП в Рустави стал новорожденный
11:00Пресс-конференция министров иностранных дел России и Германии - видео
10:56Еще один антирекорд! Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 728
10:31Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?
10:07Экспорт меда из Грузии вырос в восемь раз
09:20Курс лари на среду – 3,084 GEL/$1
09:01Грузия празднует Крещение Господне
08:02Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
07:32Грузинским улиткам открыли окно в Европу
07:01Новые правила расселения вынужденных переселенцев в Грузии – что написано в приказе
05:31Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья
01:16Православное Крещение 2022: традиции, обычаи и приметы
ВчераАдминистрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран
ВчераБывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде
ВчераОт коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ
ВчераКутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома