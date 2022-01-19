https://sputnik-georgia.ru/20220119/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-19-yanvarya-263723100.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 19 января

Городом-антилидером в плане ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T13:27+0400

2022-01-19T13:27+0400

2022-01-19T13:27+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

аджария

гурия

здравоохранение

самцхе-джавахети

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261424857_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_8eb428e6240f140ae628b39751fb4fe8.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинские медики из 8 728 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 797 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 605 тестов на коронавирус, 33 350 – на антиген, 30 255 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 015 592 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 545 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 943 212 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 14 555.На данный момент в Грузии 57 799 активных случаев, из них 4 386 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 000 пациентов тяжелое, из них 280 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 896 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 51 517 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 43 человека.Показатель положительности по данным на 18 января составляет 13,72%, за две недели – 10,44%, за семь дней – 10,93%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

аджария

гурия

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, аджария, гурия, здравоохранение, самцхе-джавахети, коронавирус covid-19