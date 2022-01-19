https://sputnik-georgia.ru/20220119/foto-ot-muzha-boyarskaya-otkazalas-ot-makiyazha-i-vyzvala-azhiotazh-v-seti--263734578.html
Фото от мужа: Боярская отказалась от макияжа и вызвала ажиотаж в Сети
Фото от мужа: Боярская отказалась от макияжа и вызвала ажиотаж в Сети
Знаменитая актриса опубликовала снимок, сделанный в отпуске. Яркую фотографию запечатлел ее супруг Максим Матвеев
2022-01-19T16:47+0400
2022-01-19T16:47+0400
2022-01-19T16:50+0400
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елизавета боярская
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российская актриса Елизавета Боярская произвела фурор в Сети: звезда показала себя без макияжа глазами мужа Максима Матвеева. Боярская и Матвеев одна из самых знаменитых и закрытых пар российского шоу-бизнеса. В 2022 году звезды отметят 12-ю годовщину свадьбы вместе с двумя детьми. В настоящее время звезды проводят свой отпуск на курорте и Елизавета наслаждается теплом, солнцем и фотосессиями любимого мужа. Недавно дочка Михаила Боярского опубликовала новый снимок, сделанный Матвеевым: на фото она предстала в летящей рубашке и без намека на макияж. "Каждый раз отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать. Но, каждый раз возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку", - написала Лиза и добавила, что ждет момента, когда в ней проснутся инстинкт самосохранения и лень. Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и сделали комплимент фотографическим способностям ее избранника. "Такая естественная, такая нежная"; "Лиза, всегда ходи без макияжа"; "Такая свежая"; "Долой косметику"; "Макс молодец, умеет словить момент", - прокомментировали подписчики. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
елизавета боярская, российский шоу-бизнес
Фото от мужа: Боярская отказалась от макияжа и вызвала ажиотаж в Сети
16:47 19.01.2022 (обновлено: 16:50 19.01.2022)
Знаменитая актриса опубликовала снимок, сделанный в отпуске. Яркую фотографию запечатлел ее супруг Максим Матвеев
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Российская актриса Елизавета Боярская произвела фурор в Сети: звезда показала себя без макияжа глазами мужа Максима Матвеева.
Боярская и Матвеев одна из самых знаменитых и закрытых пар российского шоу-бизнеса. В 2022 году звезды отметят 12-ю годовщину свадьбы вместе с двумя детьми. В настоящее время звезды проводят свой отпуск на курорте и Елизавета наслаждается теплом, солнцем и фотосессиями любимого мужа.
Недавно дочка Михаила Боярского опубликовала новый снимок, сделанный Матвеевым: на фото она предстала в летящей рубашке и без намека на макияж.
"Каждый раз отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать. Но, каждый раз возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку", - написала Лиза и добавила, что ждет момента, когда в ней проснутся инстинкт самосохранения и лень.
Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и сделали комплимент фотографическим способностям ее избранника.
"Такая естественная, такая нежная"; "Лиза, всегда ходи без макияжа"; "Такая свежая"; "Долой косметику"; "Макс молодец, умеет словить момент", - прокомментировали подписчики.
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