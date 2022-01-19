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Гороскоп на сегодня 20 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 20 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T09:52+0400

2022-01-19T09:52+0400

2022-01-19T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 20 января желательно повысить квалификацию, что позволит им продвинуться по карьерной лестнице. Знаку зодиака нужно воздержаться сегодня от необоснованных расходов. Они рискуют существенно пошатнуть свой бюджет. Овнам нужно сдерживать чувства и дорожить отношениями. Гороскоп знаку зодиака советует ограничивать себя в еде, не употреблять сегодня жирных блюд и алкогольных напитков.ТелецТельцов 20 января предостерегают от неудач в профессиональной деятельности и финансовых потерь. Знаку зодиака не следует впадать в отчаяние – это временные трудности, которые они смогут преодолеть. Тельцам сегодня нужно развеяться, что поможет им восстановить равновесие между своим и внешним миром. Встреча с друзьями подарит знаку зодиака массу приятных эмоций.БлизнецыБлизнецам 20 января профессиональные навыки помогут справиться с текущими проблемами. Знаку зодиака не стоит сегодня тратить крупную сумму. Она потребуется на выгодную сделку, которая ожидается в ближайшее время. Потакание собственным слабостям может осложнить семейные отношения. Гороскоп знаку зодиака рекомендует ни с кем сегодня не спорить и не планировать встреч с друзьями.РакРаку 20 января не следует отказываться от выгодного делового предложения. Достичь большого успеха знак зодиака сможет сегодня в разных деловых операциях – они будут очень прибыльными. Возможны конфликты в семейных отношениях. Им нужно проявить мудрость, чтобы достойно выйти из ситуации. Гороскоп одиноким советует как можно больше времени уделять своему досугу вне дома, чтобы найти вторую половинку.ЛевЛьвам гороскоп 20 января рекомендует не заключать рискованные сделки, ибо успеха в финансовых делах сегодня не будет. Семейных представителей знака зодиака окрылят счастливые перемены и положительно отразятся на всей семье, а одиноких ждет романтическая встреча. Гороскоп советует Львам поддержать свой организм легкими упражнениями, ибо физическая активность им нужна как воздух.ДеваДев 20 января ждет напряженный день – вероятны сегодня осложнения в отношениях с начальством или потеря работы. У представителей знака зодиака появится возможность немного разбогатеть. Гороскоп Девам рекомендует сегодня расслабиться и провести вечер со своей половинкой в романтической обстановке. Одиноких ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в перспективные знакомства.ВесыВесы 20 января смогут развивать бизнес и принимать важные решения. Представителям знака зодиака следует решить те проблемы, которые казались неразрешимыми. В личной жизни все хорошо. Партнер будет смотреть на вас влюбленными глазами и наступит время настоящего праздника. Самочувствие представителей знака зодиака значительно улучшится. Весы смогут победить хронические болезни.СкорпионСкорпионов 20 января ждет неблагоприятный день. Им будет трудно сегодня сосредоточиться и заниматься делами, требующими большого умственного напряжения. Знаку зодиака лучше заняться накопившимися мелкими делами. Фортуна сегодня на стороне Скорпионов, поэтому сделки и крупные покупки будут оправданными. В личных отношениях перемен не ожидается – им будет не до романтики.СтрелецСтрельцов 20 января ждет напряженный день. Они будут вынуждены заниматься работой, которая им не нравится. Знаку зодиака предстоят сегодня незапланированные расходы – это создаст брешь в бюджете. Спорить и планировать встречи с друзьями гороскоп не рекомендует. Знаку зодиака лучше вечером уединиться и расслабиться, почитать интересную книгу или просто поваляться на диване.КозерогКозерогов 20 января ждет удачный день. Благоприятно сегодня для деловых переговоров и заключения новых контрактов. Гороскоп представителям знака зодиака категорически не рекомендует заниматься сегодня вопросами, связанными с деньгами – брать займы, кредиты и так далее. Семейным Козерогам сегодня придется заниматься домашними хлопотами и проблемами, а одиноких ждет романтическое свидание.ВодолейВодолеям 20 января придется принимать серьезные решения. Знаку зодиака нужно воздержаться от необоснованных расходов, чтобы в бюджете не появилась дыра, так как поступлений в ближайшее время не будет. Взаимоотношения в семье в течение ближайшего времени будут безупречными. Знаку зодиака нужно внимательнее отнестись к рациону и пополнить его витаминами и микроэлементами.РыбыРыбам 20 января предстоит благоприятный день. Знаку зодиака предложат высокооплачиваемую работу. Продуктивность труда Рыб очень вырастет. Знак зодиака сегодня будет генерировать одну оригинальную идею за другой, связанных в основном с обустройством быта. По гороскопу одиноким нужно заняться обновлением своего имиджа, чтобы встретить новый роман во всеоружии.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака