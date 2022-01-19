https://sputnik-georgia.ru/20220119/gruzinskim-ulitkam-otkryli-okno-v-evropu-263716683.html
Грузинским улиткам открыли окно в Европу
Грузинским улиткам открыли окно в Европу
Производство улиток – довольно интересное направление для фермеров, а доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T07:32+0400
2022-01-19T07:32+0400
2022-01-19T08:22+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия пополнила список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС, говорится в сообщении Минсельхоза.Данное решение принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.Принятию этого регламента предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС, подготовленные в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA).Минсельхоз совместно с Агентством развития села реализовали многочисленные проекты, способствующие развитию производства улиток в стране.Грузинские улитки осенью отправятся на экспорт в Италию >>Как ранее отметил глава Минсельхоза Леван Давиташвили, по своей стоимости производство улиток – довольно интересное направление для фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. В сельском хозяйстве акцент на направления с большей добавочной стоимостью является приоритетом государства.В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В декабре 2016 года Еврокомиссия дала добро импорту грузинского меда, в 2020 году корма для домашних питомцев, а также некоторых категорий непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство
Грузинским улиткам открыли окно в Европу
07:32 19.01.2022 (обновлено: 08:22 19.01.2022)
Производство улиток – довольно интересное направление для фермеров, а доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия пополнила список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС, говорится в сообщении Минсельхоза.
Данное решение принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.
Принятию этого регламента предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС, подготовленные в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA).
Минсельхоз совместно с Агентством развития села реализовали многочисленные проекты, способствующие развитию производства улиток в стране.
Как ранее отметил глава Минсельхоза Леван Давиташвили, по своей стоимости производство улиток – довольно интересное направление для фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. В сельском хозяйстве акцент на направления с большей добавочной стоимостью является приоритетом государства.
В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.
Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В декабре 2016 года Еврокомиссия дала добро импорту грузинского меда, в 2020 году корма для домашних питомцев, а также некоторых категорий непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).
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