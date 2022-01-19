Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220119/gruzinskim-ulitkam-otkryli-okno-v-evropu-263716683.html
Грузинским улиткам открыли окно в Европу
Грузинским улиткам открыли окно в Европу
Производство улиток – довольно интересное направление для фермеров, а доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T07:32+0400
2022-01-19T08:22+0400
экономика
новости
грузия
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1b/249081554_0:179:1000:742_1920x0_80_0_0_b7cd748cae5f8699f91b4a39cbd0eb0f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия пополнила список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС, говорится в сообщении Минсельхоза.Данное решение принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.Принятию этого регламента предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС, подготовленные в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA).Минсельхоз совместно с Агентством развития села реализовали многочисленные проекты, способствующие развитию производства улиток в стране.Грузинские улитки осенью отправятся на экспорт в Италию &gt;&gt;Как ранее отметил глава Минсельхоза Леван Давиташвили, по своей стоимости производство улиток – довольно интересное направление для фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. В сельском хозяйстве акцент на направления с большей добавочной стоимостью является приоритетом государства.В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В декабре 2016 года Еврокомиссия дала добро импорту грузинского меда, в 2020 году корма для домашних питомцев, а также некоторых категорий непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1b/249081554_11:0:1000:742_1920x0_80_0_0_1c6b17e1a216c8bedaa3ad93d3f4ec8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Грузинским улиткам открыли окно в Европу

07:32 19.01.2022 (обновлено: 08:22 19.01.2022)
© Facebook / Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Плантации по разведению улиток в Грузии
Плантации по разведению улиток в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© Facebook / Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Подписаться на
Производство улиток – довольно интересное направление для фермеров, а доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия пополнила список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС, говорится в сообщении Минсельхоза.
Данное решение принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.
Принятию этого регламента предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС, подготовленные в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA).
Минсельхоз совместно с Агентством развития села реализовали многочисленные проекты, способствующие развитию производства улиток в стране.
Грузинские улитки осенью отправятся на экспорт в Италию >>
Как ранее отметил глава Минсельхоза Леван Давиташвили, по своей стоимости производство улиток – довольно интересное направление для фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. В сельском хозяйстве акцент на направления с большей добавочной стоимостью является приоритетом государства.
В рамках проекта Льготного агрокредита в сумме на создание и развитие производства улиток было выдано 38 кредитов на сумму более 10 миллионов лари, при этом софинансирование, выданное Агентством развития села, составило более 824 тысяч лари.
© photo: MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA / FBПлантации по разведению улиток в Грузии
Плантации по разведению улиток в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
Плантации по разведению улиток в Грузии
© photo: MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA / FB
Грузия в 2014 году подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В декабре 2016 года Еврокомиссия дала добро импорту грузинского меда, в 2020 году корма для домашних питомцев, а также некоторых категорий непродовольственных товаров животного происхождения (кожа, шерсть).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на среду – 3,084 GEL/$1
09:01Грузия празднует Крещение Господне
08:02Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open
07:32Грузинским улиткам открыли окно в Европу
07:01Новые правила расселения вынужденных переселенцев в Грузии – что написано в приказе
05:31Врач рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья
01:16Православное Крещение 2022: традиции, обычаи и приметы
ВчераАдминистрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран
ВчераБывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде
ВчераОт коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ
ВчераКутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома
ВчераШторм на Черном море повредил инфраструктуру курортов Грузии
ВчераУбийство сына вора в законе в Тбилиси: подробности первого заседания суда
Вчера"Оружие массовых беспорядков" – кто в Грузии желает повторения казахского сценария?
ВчераТбилисский зоопарк просит жителей столицы подарить зверям чичилаки
Вчера"Дети стали больше болеть COVID-19": в детской ковид-клинике Тбилиси рост числа пациентов
ВчераЧего ждать от обновления "Нацдвижения"? Реакция властей и оппозиции
ВчераАдвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили
ВчераРоссийские ученые создали искусственные антитела для профилактики коронавируса
ВчераКогда исчезнет коронавирус? Прогноз главы Pfizer