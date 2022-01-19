https://sputnik-georgia.ru/20220119/gruziya-zavoevala-esche-dve-litsenzii-na-zimnie-olimpiyskie-igry-v-pekine-263727921.html

Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине

Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T13:53+0400

2022-01-19T13:53+0400

2022-01-19T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Горнолыжники Сосо Джапаридзе и Нино Циклаури завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Пекине, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.Для 29-летней Циклаури предстоящие Игры станут четвертыми в карьере. Свой лучший результат спортсменка показала на прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане (2018), заняв в слаломе 39 место. Что касается Джапаридзе, то для него ОИ в Пекине станут первыми в карьере.Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий. Ранее право участия в Играх получили саночник Саба Кумариташвили, а также фигуристы во всех дисциплинах (мужские и женские индивидуальные соревнования, танцевальные и спортивные пары).На прошлых ОИ в Пхёнчхане Грузия была представлена четырьмя спортсменами в трех видах спорта.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, нино циклаури