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https://sputnik-georgia.ru/20220119/gruziya-zavoevala-esche-dve-litsenzii-na-zimnie-olimpiyskie-igry-v-pekine-263727921.html
Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине
Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T13:53+0400
2022-01-19T14:43+0400
спорт
новости
грузия
олимпийские игры
нино циклаури
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Горнолыжники Сосо Джапаридзе и Нино Циклаури завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Пекине, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.Для 29-летней Циклаури предстоящие Игры станут четвертыми в карьере. Свой лучший результат спортсменка показала на прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане (2018), заняв в слаломе 39 место. Что касается Джапаридзе, то для него ОИ в Пекине станут первыми в карьере.Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий. Ранее право участия в Играх получили саночник Саба Кумариташвили, а также фигуристы во всех дисциплинах (мужские и женские индивидуальные соревнования, танцевальные и спортивные пары).На прошлых ОИ в Пхёнчхане Грузия была представлена четырьмя спортсменами в трех видах спорта.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, нино циклаури

Грузия завоевала еще две лицензии на зимние Олимпийские игры в Пекине

13:53 19.01.2022 (обновлено: 14:43 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXII зимних Олимпийских игр
Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Горнолыжники Сосо Джапаридзе и Нино Циклаури завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Пекине, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.
Для 29-летней Циклаури предстоящие Игры станут четвертыми в карьере. Свой лучший результат спортсменка показала на прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане (2018), заняв в слаломе 39 место. Что касается Джапаридзе, то для него ОИ в Пекине станут первыми в карьере.
Таким образом, на данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий. Ранее право участия в Играх получили саночник Саба Кумариташвили, а также фигуристы во всех дисциплинах (мужские и женские индивидуальные соревнования, танцевальные и спортивные пары).
На прошлых ОИ в Пхёнчхане Грузия была представлена четырьмя спортсменами в трех видах спорта.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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