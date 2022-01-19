https://sputnik-georgia.ru/20220119/kak-v-gorakh-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-snegopada---foto-263740024.html
Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
Сильное похолодание и снегопад в Грузии продолжаются все последние дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как с последствиями непогоды борются в высокогорных селах... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T19:38+0400
2022-01-19T19:38+0400
2022-01-19T19:42+0400
фотоленты
мультимедиа
ранняя и снежная зима в грузии
снегопад
новости в фотографиях
снег
новости грузии в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263693627_5:0:2465:1384_1920x0_80_0_0_01ef1c964f67877a76b3434349072650.jpg
Снежная и холодная зима для Грузии редкость, особенно когда морозы длятся много дней подряд. Особенно похолодало в горах Грузии, сильный снегопад затруднил движение транспорта, вызвал перебои в междугородном сообщении. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263693627_313:0:2158:1384_1920x0_80_0_0_b44d1c9ae5d5292deeef49157187129e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, мультимедиа, ранняя и снежная зима в грузии, снегопад, новости в фотографиях, снег, новости грузии в фотографиях, фото
Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото 19:38 19.01.2022 (обновлено: 19:42 19.01.2022)
Сильное похолодание и снегопад в Грузии продолжаются все последние дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как с последствиями непогоды борются в высокогорных селах Аджарии
Снежная и холодная зима для Грузии редкость, особенно когда морозы длятся много дней подряд. Особенно похолодало в горах Грузии, сильный снегопад затруднил движение транспорта, вызвал перебои в междугородном сообщении.
© photo: Sputnik / Stringer
В высокогорной Аджарии уже много дней идет снег.
В высокогорной Аджарии уже много дней идет снег.
© photo: Sputnik / Stringer
Когда прекращается снегопад, жители выходят, чтобы убрать огромные пласты снега с крыш домов.
Когда прекращается снегопад, жители выходят, чтобы убрать огромные пласты снега с крыш домов.
© photo: Sputnik / Stringer
В расчистке улиц от снега тоже принимают участие местные жители, не только сотрудники коммунальных служб.
В расчистке улиц от снега тоже принимают участие местные жители, не только сотрудники коммунальных служб.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и правда, только усилий коммунальных работников, чтобы справится с последствиями такого снегопада, не хватит.
Да и правда, только усилий коммунальных работников, чтобы справится с последствиями такого снегопада, не хватит.
© photo: Sputnik / Stringer
Спасатели тем временем помогают водителям, машины которых оказались в снежном плену и застряли на дороге.
Спасатели тем временем помогают водителям, машины которых оказались в снежном плену и застряли на дороге.
© photo: Sputnik / Stringer
С помощью спецтехники ведется регулярная расчистка дорог, но потом выпадает новый снег.
С помощью спецтехники ведется регулярная расчистка дорог, но потом выпадает новый снег.
© photo: Sputnik / Stringer
Говорят, что в Грузию в этом январе пришла настоящая зима. И когда смотришь на такие фото, понимаешь, что это правда.
Говорят, что в Грузию в этом январе пришла настоящая зима. И когда смотришь на такие фото, понимаешь, что это правда.
© photo: Sputnik / Stringer
Множество водителей со своими автомобилями застряли на дороге, не все еще используют цепи и зимние покрышки, да и не у всех есть машины с полным приводом.
Множество водителей со своими автомобилями застряли на дороге, не все еще используют цепи и зимние покрышки, да и не у всех есть машины с полным приводом.
© photo: Sputnik / Stringer
В крупных населенных пунктах горной Аджарии центральные дороги расчищаются быстрее, чем на окраинах.
В крупных населенных пунктах горной Аджарии центральные дороги расчищаются быстрее, чем на окраинах.
© photo: Sputnik / Stringer
Проходы к своим домам в снежных сугробах делают сами местные жители.
Проходы к своим домам в снежных сугробах делают сами местные жители.
© photo: Sputnik / Stringer
Вот такая в высокогорье Грузии выдалась зима, снежная и холодная.
Вот такая в высокогорье Грузии выдалась зима, снежная и холодная.
© photo: Sputnik / Stringer
А впереди еще почти половина января, февраль и март. Снег еще будет, а значит и работы у коммунальных служб по его уборке будет много.
А впереди еще почти половина января, февраль и март. Снег еще будет, а значит и работы у коммунальных служб по его уборке будет много.