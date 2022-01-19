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Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото
Сильное похолодание и снегопад в Грузии продолжаются все последние дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как с последствиями непогоды борются в высокогорных селах... 19.01.2022, Sputnik Грузия
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Снежная и холодная зима для Грузии редкость, особенно когда морозы длятся много дней подряд. Особенно похолодало в горах Грузии, сильный снегопад затруднил движение транспорта, вызвал перебои в междугородном сообщении. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, ранняя и снежная зима в грузии, снегопад, новости в фотографиях, снег, новости грузии в фотографиях, фото

Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото

19:38 19.01.2022 (обновлено: 19:42 19.01.2022)
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Сильное похолодание и снегопад в Грузии продолжаются все последние дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как с последствиями непогоды борются в высокогорных селах Аджарии
Снежная и холодная зима для Грузии редкость, особенно когда морозы длятся много дней подряд. Особенно похолодало в горах Грузии, сильный снегопад затруднил движение транспорта, вызвал перебои в междугородном сообщении.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Stringer

В высокогорной Аджарии уже много дней идет снег.

В высокогорной Аджарии уже много дней идет снег. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В высокогорной Аджарии уже много дней идет снег.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда прекращается снегопад, жители выходят, чтобы убрать огромные пласты снега с крыш домов.

Когда прекращается снегопад, жители выходят, чтобы убрать огромные пласты снега с крыш домов. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Когда прекращается снегопад, жители выходят, чтобы убрать огромные пласты снега с крыш домов.

© photo: Sputnik / Stringer

В расчистке улиц от снега тоже принимают участие местные жители, не только сотрудники коммунальных служб.

В расчистке улиц от снега тоже принимают участие местные жители, не только сотрудники коммунальных служб. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В расчистке улиц от снега тоже принимают участие местные жители, не только сотрудники коммунальных служб.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и правда, только усилий коммунальных работников, чтобы справится с последствиями такого снегопада, не хватит.

Да и правда, только усилий коммунальных работников, чтобы справится с последствиями такого снегопада, не хватит. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Да и правда, только усилий коммунальных работников, чтобы справится с последствиями такого снегопада, не хватит.

© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели тем временем помогают водителям, машины которых оказались в снежном плену и застряли на дороге.

Спасатели тем временем помогают водителям, машины которых оказались в снежном плену и застряли на дороге. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели тем временем помогают водителям, машины которых оказались в снежном плену и застряли на дороге.

© photo: Sputnik / Stringer

С помощью спецтехники ведется регулярная расчистка дорог, но потом выпадает новый снег.

С помощью спецтехники ведется регулярная расчистка дорог, но потом выпадает новый снег. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

С помощью спецтехники ведется регулярная расчистка дорог, но потом выпадает новый снег.

© photo: Sputnik / Stringer

Говорят, что в Грузию в этом январе пришла настоящая зима. И когда смотришь на такие фото, понимаешь, что это правда.

Говорят, что в Грузию в этом январе пришла настоящая зима. И когда смотришь на такие фото, понимаешь, что это правда. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Говорят, что в Грузию в этом январе пришла настоящая зима. И когда смотришь на такие фото, понимаешь, что это правда.

© photo: Sputnik / Stringer

Множество водителей со своими автомобилями застряли на дороге, не все еще используют цепи и зимние покрышки, да и не у всех есть машины с полным приводом.

Множество водителей со своими автомобилями застряли на дороге, не все еще используют цепи и зимние покрышки, да и не у всех есть машины с полным приводом. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Множество водителей со своими автомобилями застряли на дороге, не все еще используют цепи и зимние покрышки, да и не у всех есть машины с полным приводом.

© photo: Sputnik / Stringer

В крупных населенных пунктах горной Аджарии центральные дороги расчищаются быстрее, чем на окраинах.

В крупных населенных пунктах горной Аджарии центральные дороги расчищаются быстрее, чем на окраинах. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В крупных населенных пунктах горной Аджарии центральные дороги расчищаются быстрее, чем на окраинах.

© photo: Sputnik / Stringer

Проходы к своим домам в снежных сугробах делают сами местные жители.

Проходы к своим домам в снежных сугробах делают сами местные жители. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проходы к своим домам в снежных сугробах делают сами местные жители.

© photo: Sputnik / Stringer

Вот такая в высокогорье Грузии выдалась зима, снежная и холодная.

Вот такая в высокогорье Грузии выдалась зима, снежная и холодная. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вот такая в высокогорье Грузии выдалась зима, снежная и холодная.

© photo: Sputnik / Stringer

А впереди еще почти половина января, февраль и март. Снег еще будет, а значит и работы у коммунальных служб по его уборке будет много.

А впереди еще почти половина января, февраль и март. Снег еще будет, а значит и работы у коммунальных служб по его уборке будет много. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А впереди еще почти половина января, февраль и март. Снег еще будет, а значит и работы у коммунальных служб по его уборке будет много.

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