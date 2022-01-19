https://sputnik-georgia.ru/20220119/kak-v-gorakh-gruzii-boryutsya-s-posledstviyami-silnogo-snegopada---foto-263740024.html

Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото

Как в горах Грузии борются с последствиями сильного снегопада - фото

Сильное похолодание и снегопад в Грузии продолжаются все последние дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как с последствиями непогоды борются в высокогорных селах... 19.01.2022, Sputnik Грузия

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Снежная и холодная зима для Грузии редкость, особенно когда морозы длятся много дней подряд. Особенно похолодало в горах Грузии, сильный снегопад затруднил движение транспорта, вызвал перебои в междугородном сообщении. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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