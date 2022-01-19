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https://sputnik-georgia.ru/20220119/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-yanvarya-2022-kreschenie-gospodne-263702431.html
Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2022 Крещение Господне
Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2022 Крещение Господне
По православному церковному календарю 19 января 2022 отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников
2022-01-19T01:01+0400
2022-01-19T01:41+0400
религия
справки
крещение господне
крещение господня
крещение
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещения Господня, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.Крещение ГосподнеПо церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (Сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.В Крещенский Сочельник пост строгий и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.ИмениныПо церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , крещение господне, крещение господня, крещение, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2022 Крещение Господне

01:01 19.01.2022 (обновлено: 01:41 19.01.2022)
© Sputnik / Denis AslanovКрещение 2018
Крещение 2018 - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Denis Aslanov
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По православному церковному календарю 19 января 2022 отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников
Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещения Господня, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.

Крещение Господне

По церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.
Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкКрещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре
Крещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Крещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.
Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.
Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (Сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.
В Крещенский Сочельник пост строгий и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.
Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.

Именины

По церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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