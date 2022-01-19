Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?

Из-за интенсивного снегопада на 175-200 км (Шроша-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное; Из-за интенсивного снегопада на 175-200 км (Шроша-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное;

Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 15-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное; Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 15-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное;

Из-за интенсивного снегопада движение запрещено и на 42-125 км (Цагери-Меле) участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. Движение на 1-42 км участке автомобильной дороги (поворот Цхалтубо-Цагери) движение свободное; Из-за интенсивного снегопада движение запрещено и на 42-125 км (Цагери-Меле) участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. Движение на 1-42 км участке автомобильной дороги (поворот Цхалтубо-Цагери) движение свободное;

Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры, на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами; Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры, на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;

Из-за метели и низкой видимости на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное; Из-за метели и низкой видимости на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное;

Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное; Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное;

Из-за обильного снега на 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено; Из-за обильного снега на 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено;

Из-за интенсивного снегопада на 39-72 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное; Из-за интенсивного снегопада на 39-72 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное;

Из-за обильного снега, на 28-50 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенари (Багдати-Саирме) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами; Из-за обильного снега, на 28-50 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенари (Багдати-Саирме) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;