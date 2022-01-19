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Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?
Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться по дорогам на исправном автотранспорте и использовать зимние шины 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T10:31+0400
2022-01-19T10:48+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
погода
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На автомобильных дорогах Грузии из-за сложных метеорологических условий идут интенсивные очистительные работы, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Мобилизована спецтехника для очистки снега, дороги постоянно посыпают солью, чтобы восстановить движение автотранспорта в кратчайшие сроки.На данный момент специальные режимы передвижения действуют в нескольких местах Грузии:Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться по дорогам на исправном автотранспорте, использовать шины, соответствующие зимнему периоду, и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Непогода в Грузии: какова ситуация на дорогах страны?

10:31 19.01.2022 (обновлено: 10:48 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Albina OlisaevaРасчистка Военно-Грузинской дороги, архивное фото
Расчистка Военно-Грузинской дороги, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Albina Olisaeva
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Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться по дорогам на исправном автотранспорте и использовать зимние шины
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На автомобильных дорогах Грузии из-за сложных метеорологических условий идут интенсивные очистительные работы, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Мобилизована спецтехника для очистки снега, дороги постоянно посыпают солью, чтобы восстановить движение автотранспорта в кратчайшие сроки.
На данный момент специальные режимы передвижения действуют в нескольких местах Грузии:
Из-за интенсивного снегопада на 175-200 км (Шроша-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное;
Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 15-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное;
Из-за интенсивного снегопада движение запрещено и на 42-125 км (Цагери-Меле) участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместительностью более 30 мест. Для остальных видов автотранспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. Движение на 1-42 км участке автомобильной дороги (поворот Цхалтубо-Цагери) движение свободное;
Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры, на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;
Из-за метели и низкой видимости на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное;
Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное;
Из-за обильного снега на 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено;
Из-за интенсивного снегопада на 39-72 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное;
Из-за обильного снега, на 28-50 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенари (Багдати-Саирме) движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;
На 30-186 км участке внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили (Джвари-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, и автобусов вместимостью более 30 мест. Что касается 138-186 км участка (Местиа-Ушгули), движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами. На 1-30 км участке дороги Зугдиди-Джвари движение автотранспорта свободное.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться по дорогам на исправном автотранспорте, использовать шины, соответствующие зимнему периоду, и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.
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