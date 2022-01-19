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Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
Причиной стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии" 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:59+0400
2022-01-19T12:59+0400
2022-01-19T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа, сообщает Первый канал.Подача газа прервалась накануне.По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, компания транспортировки газа грузии, socar georgia gas, газ
Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
12:59 19.01.2022 (обновлено: 13:04 19.01.2022)
Причиной стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии"
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа, сообщает Первый канал
.
Подача газа прервалась накануне.
По информации управляющего филиалом газораспределительной компании SOCAR Georgia Gas Темура Хвингия, причиной прекращения подачи природного газа стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии".
По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.
По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.
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