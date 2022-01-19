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Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии
Причиной стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии" 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа, сообщает Первый канал.Подача газа прервалась накануне.По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, компания транспортировки газа грузии, socar georgia gas, газ

Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии

12:59 19.01.2022 (обновлено: 13:04 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Причиной стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии"
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа, сообщает Первый канал.
Подача газа прервалась накануне.
По информации управляющего филиалом газораспределительной компании SOCAR Georgia Gas Темура Хвингия, причиной прекращения подачи природного газа стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии".
По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.
По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.
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