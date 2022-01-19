https://sputnik-georgia.ru/20220119/neskolko-tysyach-abonentov-ostalis-bez-gaza-na-zapade-gruzii-263725007.html

Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии

Несколько тысяч абонентов остались без газа на западе Грузии

Причиной стал аварийный случай, который произошел в "Компании транспортировки газа Грузии" 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T12:59+0400

2022-01-19T12:59+0400

2022-01-19T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В Кутаиси, во втором по величине городе Грузии, около 7 тысяч абонентов остались без природного газа, сообщает Первый канал.Подача газа прервалась накануне.По словам Хвингия, проблема уже решена и подача природного газа восстановится поэтапно в течение дня.По информации компании, до конца дня все абоненты города Кутаиси будут получать природный газ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, кутаиси, компания транспортировки газа грузии, socar georgia gas, газ