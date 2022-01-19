https://sputnik-georgia.ru/20220119/opredelen-sostav-sbornoy-gruzii-po-figurnomu-kataniyu-na-olimpiade-v-pekine-263736156.html

Определен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Определен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Грузия впервые получила олимпийские лицензии во всех видах соревнований по фигурному катанию 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T18:31+0400

2022-01-19T18:31+0400

2022-01-19T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Члены федерации фигурного катания Грузии на заседании в среду определились с составом сборной, которая представит страну на Олимпийских играх в Пекине, говорится в сообщении на сайте федерации.В мужских и женских индивидуальных соревнованиях Грузию представят Морис Квителашвили и Анастасия Губанова соответственно. В спортивных парах выступят Мария Казакова и Георгий Ревия, а в танцах на льду дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.Также названы имена запасных фигуристов. Алина Урушадзе и Ника Эгадзе – женские и мужские индивидуальные соревнования; Анастасия Метелкина/Даниил Паркман – спортивные пары.Необходимо отметить, что Грузия впервые получила олимпийские лицензии во всех видах соревнований по фигурному катанию. Также грузинские спортсмены выступят в командных соревнованиях на ОИ в Пекине.На данный момент у Грузии семь олимпийских лицензий. Помимо фигуристов, право выступления в Пекине завоевали горнолыжники Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, а также саночник Саба Кумариташвили.На прошлых ОИ в Пхёнчхане (Южная Корея) Грузия была представлена четырьмя спортсменами в трех видах спорта.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, фигурное катание