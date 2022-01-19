https://sputnik-georgia.ru/20220119/patriarkhiya-ne-provedet-massovoe-kreschenie-detey-19-yanvarya-263722284.html
Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялось 19 января в 2008 году 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Традиционного массового крещения детей, которое проходило ежегодно в Крещение Господне 19 января, в этом году не будет, сообщили ИА "Новости-Грузия" в пресс-службе Патриархии.Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялось именно 19 января в 2008 году.Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.В связи с праздником Крещения в кафедральном соборе Самеба проходит богослужение. Его проводит Патриарх Грузии.Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Патриархия не проведет массовое крещение детей 19 января
12:00 19.01.2022 (обновлено: 12:10 19.01.2022)
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялось 19 января в 2008 году
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Традиционного массового крещения детей, которое проходило ежегодно в Крещение Господне 19 января, в этом году не будет, сообщили ИА "Новости-Грузия
" в пресс-службе Патриархии.
Первое массовое крещение детей, крестников Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II состоялось именно 19 января в 2008 году.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.
В связи с праздником Крещения в кафедральном соборе Самеба проходит богослужение. Его проводит Патриарх Грузии.
Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
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