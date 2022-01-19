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https://sputnik-georgia.ru/20220119/pogib-frantsuzskiy-akter-gaspar-ulel-263743002.html
Погиб французский актер Гаспар Ульель
Погиб французский актер Гаспар Ульель
Ужасная трагедия произошла на курорте Розьер - актеру было 37 лет 19.01.2022, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Во Франции в результате столкновения с лыжником на курорте Розьер погиб известный актер Гаспар Ульель, передает РИА Новости.Звезда "Ганнибала" получил черепно-мозговую травму при столкновении на горнолыжной трассе на юго-востоке страны. В тяжелом состоянии актер был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Гаспару было 37 лет.Международную известность Ульель приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (экранизация одноименного романа Себастьяна Жапризо). Ульель дважды становился лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар". Он известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка" и "Сен-Лоран. Стиль – это я".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Погиб французский актер Гаспар Ульель

20:05 19.01.2022 (обновлено: 20:13 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Гаспар Ульель
Актёр Гаспар Ульель - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Шрайбер
Все материалы
Ужасная трагедия произошла на курорте Розьер - актеру было 37 лет
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Во Франции в результате столкновения с лыжником на курорте Розьер погиб известный актер Гаспар Ульель, передает РИА Новости.
Звезда "Ганнибала" получил черепно-мозговую травму при столкновении на горнолыжной трассе на юго-востоке страны. В тяжелом состоянии актер был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Гаспару было 37 лет.
Международную известность Ульель приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (экранизация одноименного романа Себастьяна Жапризо).
Ульель дважды становился лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар". Он известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка" и "Сен-Лоран. Стиль – это я".
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