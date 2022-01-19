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Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео
Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео
В Грузии православные верующие 19 января празднуют Крещение. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй принял участие в церемонии освящения воды в... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T15:14+0400
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храм самеба
крещение
видео-новости из грузии
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Православная церковь Грузии 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, этот день в стране объявлен выходным. В то же время из-за пандемии коронавируса Патриархия Грузии отменила традиционное массовое крещение детей, которое ежегодно проводилось на праздник Крещения Господня в соборе Самеба.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, католикос-патриарх всея грузии илия ii, храм самеба, крещение, видео-новости из грузии, видео

Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео

15:14 19.01.2022 (обновлено: 15:21 19.01.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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В Грузии православные верующие 19 января празднуют Крещение. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй принял участие в церемонии освящения воды в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси
Православная церковь Грузии 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, этот день в стране объявлен выходным. В то же время из-за пандемии коронавируса Патриархия Грузии отменила традиционное массовое крещение детей, которое ежегодно проводилось на праздник Крещения Господня в соборе Самеба.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
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