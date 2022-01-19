https://sputnik-georgia.ru/20220119/prazdnik-krescheniya-v-gruzii-iliya-vtoroy-provel-sluzhbu-v-sameba---video-263731099.html

Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео

Праздник Крещения в Грузии: Илия Второй провел службу в Самеба – видео

В Грузии православные верующие 19 января празднуют Крещение. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй принял участие в церемонии освящения воды в... 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T15:14+0400

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мультимедиа

католикос-патриарх всея грузии илия ii

храм самеба

крещение

видео-новости из грузии

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Православная церковь Грузии 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, этот день в стране объявлен выходным. В то же время из-за пандемии коронавируса Патриархия Грузии отменила традиционное массовое крещение детей, которое ежегодно проводилось на праздник Крещения Господня в соборе Самеба.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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видео, мультимедиа, католикос-патриарх всея грузии илия ii, храм самеба, крещение, видео-новости из грузии, видео