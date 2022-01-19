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Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы
Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы
В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T15:05+0400
2022-01-19T15:05+0400
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сборная грузии по футзалу
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу вылетела в Нидерланды, где впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.Как сообщает пресс-служба ФФГ, в Нидерланды отправились 17 футболистов, из которых 14 будут включены в окончательную заявку для участия в турнире.В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Все свои матчи групповой стадии сборная Грузии проведет в Гронингене на арене MartiniPlaza.В нынешнем чемпионате Европы принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В стадию плей-офф (1/4 финала) выйдут две первые команды из каждого квартета.Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу

Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы

15:05 19.01.2022
© Facebook / Georgian Football FederationСборная Грузии по футзалу
Сборная Грузии по футзалу - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© Facebook / Georgian Football Federation
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В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу вылетела в Нидерланды, где впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.
Как сообщает пресс-служба ФФГ, в Нидерланды отправились 17 футболистов, из которых 14 будут включены в окончательную заявку для участия в турнире.
В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Все свои матчи групповой стадии сборная Грузии проведет в Гронингене на арене MartiniPlaza.
Свой первый матч на ЧЕ сборная Грузии проведет 22 января против Азербайджана. 26 числа команда Асатиани встретится с еще одним дебютантом континентального первенства – Боснией и Герцеговиной, а заключительную встречу группового этапа Грузия проведет 29 января против Испании.
В нынешнем чемпионате Европы принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В стадию плей-офф (1/4 финала) выйдут две первые команды из каждого квартета.
Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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