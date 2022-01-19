https://sputnik-georgia.ru/20220119/sbornaya-gruzii-po-futzalu-otpravilas-v-niderlandy-dlya-uchastiya-v-chempionate-evropy-263729206.html

Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы

Сборная Грузии по футзалу отправилась в Нидерланды для участия в чемпионате Европы

В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T15:05+0400

2022-01-19T15:05+0400

2022-01-19T15:05+0400

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сборная грузии по футзалу

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу вылетела в Нидерланды, где впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.Как сообщает пресс-служба ФФГ, в Нидерланды отправились 17 футболистов, из которых 14 будут включены в окончательную заявку для участия в турнире.В группе "D" подопечные Автандила Асатиани сыграют с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Все свои матчи групповой стадии сборная Грузии проведет в Гронингене на арене MartiniPlaza.В нынешнем чемпионате Европы принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В стадию плей-офф (1/4 финала) выйдут две первые команды из каждого квартета.Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу