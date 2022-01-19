https://sputnik-georgia.ru/20220119/skolko-deneg-nuzhno-dlya-resheniya-zhilischnogo-voprosa-pereselentsev-v-gruzii-263721772.html

Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?

Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?

На один из самых актуальных социальных вопросов в стране на сегодня ответил экс-глава Минздрава Давид Сергеенко 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T12:26+0400

2022-01-19T12:26+0400

2022-01-19T13:22+0400

общество

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грузия

тбилиси

давид сергеенко

жилье для вынужденных переселенцев

министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Для полного решения вопроса обеспечения жильем вынужденных переселенцев необходимо 1,5 миллиарда лари, заявил бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи, которые требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание, утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего. "Это действительно огромная трагедия", – сказал Сергеенко.Жители бывшего санатория "Картли" заявляют, что здание аварийное и жить там опасно, а съехать они не могут, поскольку государство не предлагает им достойной платы за аренду временного альтернативного жилья.Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода обещает обеспечить их новыми квартирами в течение 2022 года. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, аренду за которые будут платить власти.Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, давид сергеенко, жилье для вынужденных переселенцев, министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц