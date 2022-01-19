https://sputnik-georgia.ru/20220119/skolko-deneg-nuzhno-dlya-resheniya-zhilischnogo-voprosa-pereselentsev-v-gruzii-263721772.html
Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?
Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?
На один из самых актуальных социальных вопросов в стране на сегодня ответил экс-глава Минздрава Давид Сергеенко 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T12:26+0400
2022-01-19T12:26+0400
2022-01-19T13:22+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
давид сергеенко
жилье для вынужденных переселенцев
министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Для полного решения вопроса обеспечения жильем вынужденных переселенцев необходимо 1,5 миллиарда лари, заявил бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи, которые требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание, утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего. "Это действительно огромная трагедия", – сказал Сергеенко.Жители бывшего санатория "Картли" заявляют, что здание аварийное и жить там опасно, а съехать они не могут, поскольку государство не предлагает им достойной платы за аренду временного альтернативного жилья.Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода обещает обеспечить их новыми квартирами в течение 2022 года. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, аренду за которые будут платить власти.Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, давид сергеенко, жилье для вынужденных переселенцев, министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц
Сколько денег нужно на обеспечение переселенцев в Грузии жильем?
12:26 19.01.2022 (обновлено: 13:22 19.01.2022)
На один из самых актуальных социальных вопросов в стране на сегодня ответил экс-глава Минздрава Давид Сергеенко
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Для полного решения вопроса обеспечения жильем вынужденных переселенцев необходимо 1,5 миллиарда лари, заявил бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.
Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи, которые требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание, утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии.
"Всего за эти годы на обеспечение жильем потрачено около 800 миллионов лари (около 250 тысяч долларов). Однако для полного, системного решения данного вопроса переселенцев необходимо 1,5 миллиарда лари (около 480 миллионов долларов). Я действительно верю, что это удастся сделать в ближайшие месяцы", – заявил журналистам Сергеенко.
Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего. "Это действительно огромная трагедия", – сказал Сергеенко.
Жители бывшего санатория "Картли" заявляют, что здание аварийное и жить там опасно, а съехать они не могут, поскольку государство не предлагает им достойной платы за аренду временного альтернативного жилья.
Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода обещает обеспечить их новыми квартирами в течение 2022 года. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, аренду за которые будут платить власти.
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.
Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.
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