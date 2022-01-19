https://sputnik-georgia.ru/20220119/skolko-lyudey-v-mire-boleyut-omikronom-statistika-voz-263732774.html

Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ

Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ

Специалисты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T17:01+0400

2022-01-19T17:01+0400

2022-01-19T17:01+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Почти свыше 72% фактов инфицирования COVID-19 на Земле за последний месяц приходятся на штамм короанвируса "омикрон", на штамм "дельта" - 28%.Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.Эксперты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.Что касается "омикрона", то ранее в ВОЗ заявили, что этот субвид распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "дельта", штамм коронавируса "омикрон"