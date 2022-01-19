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Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ
Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ
Специалисты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T17:01+0400
2022-01-19T17:01+0400
2022-01-19T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Почти свыше 72% фактов инфицирования COVID-19 на Земле за последний месяц приходятся на штамм короанвируса "омикрон", на штамм "дельта" - 28%.Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.Эксперты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.Что касается "омикрона", то ранее в ВОЗ заявили, что этот субвид распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "дельта", штамм коронавируса "омикрон"
Сколько людей в мире болеют "омикроном"? Статистика ВОЗ
Специалисты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Почти свыше 72% фактов инфицирования COVID-19 на Земле за последний месяц приходятся на штамм короанвируса "омикрон", на штамм "дельта" - 28%.
Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.
Эксперты изучили образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
"Из 405 739 (геномных) последовательностей, загруженных в (базу) GISAID, с образцами, полученными в течение последних 30 дней, 291 000 (71,9%) приходится на "омикрон", 113 652 (28%) на "дельту", 47 (меньше 0,1%) на штамм коронавируса "гамма", 10 (меньше 0,1%) на штамм "альфа", и три последовательности представляют другие циркулирующие варианты (включая штаммы "мю" и "лямбда")", - говорится в отчете ВОЗ.
Что касается "омикрона", то ранее в ВОЗ заявили, что этот субвид распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших.
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