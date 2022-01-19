https://sputnik-georgia.ru/20220119/snegopad-sozdal-problemy-v-adzharii--spetstekhnika-rabotaet-kruglosutochno-263735814.html

Снегопад создал проблемы в Аджарии – спецтехника работает круглосуточно

Снегопад создал проблемы в Аджарии – спецтехника работает круглосуточно

Специалисты рекомендуют передвигаться на автомобилях с высокой проходимостью и с использованием противоскользящих цепей 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T17:31+0400

2022-01-19T17:31+0400

2022-01-19T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В высокогорных районах АР Аджария (Западная Грузия) уже пятый день непрерывно идет снег, который создает проблемы для передвижения транспорта.По информации департамента автомобильных дорог Аджарии, специальная техника в непрерывном режиме расчищает дорогу от снежного покрова.Расчищаются как дороги, связывающие между собой административные единицы, так и дороги сельского назначения. Чтобы избежать гололеда, дороги обрабатываются песчано-солевой смесью.В районах Кеда, Шуахеви и Хуло передвижение рекомендуется только на машинах с высокой проходимостью с использованием противоскользящих цепей. Аналогичный режим действует и в направлении горнолыжного курорта Годердзи.По информации электрораспределительной компанией Energo-pro Georgia, на данный момент в высокогорное Аджарии проблемы с подачей электричества нет.Между тем, высота снежного покрова в высокогорной Аджарии достигает двух метров.По информации Национального агентства окружающей среды, 19 – 20 января погода на территории страны ухудшится. В горах и в высокогорье ожидается снег, туман и метель. А температура воздуха ночью может понизится до минус 15 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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