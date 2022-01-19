https://sputnik-georgia.ru/20220119/v-sneg-i-moroz-veruyuschie-kupalis-v-chernom-more-v-batumi---video-263736027.html
В снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
В снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
На праздник Крещения Господня в черноморском курортном городе Батуми ежегодно проходит традиционное купание в морской воде, после того как воду с берега... 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T17:19+0400
2022-01-19T17:19+0400
2022-01-19T17:24+0400
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Несмотря на недавний шторм и необычно холодную для этого времени года погоду на Черноморском побережье Грузии, верующие вышли к морю, чтобы искупаться в освященной воде. У берега дежурили спасатели, на морском побережье Аджарии шел снег. Верующие, которые соблюдают ежегодную традицию купания в море, разожгли на берегу костер, чтобы отогреваться около огня.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, этот день в стране объявлен выходным. В то же время, из-за пандемии коронавируса, Патриархия Грузии отменила традиционное массовое крещение детей, которое ежегодно проводилось на праздник Крещения Господня в соборе Самеба в Тбилиси.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
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видео, батуми, мультимедиа, грузинские традиции и обычаи, грузинская православная церковь, крещение, видео-новости из грузии, видео
В снег и мороз верующие купались в Черном море в Батуми - видео
17:19 19.01.2022 (обновлено: 17:24 19.01.2022)
На праздник Крещения Господня в черноморском курортном городе Батуми ежегодно проходит традиционное купание в морской воде, после того как воду с берега освящают представители церкви. Как в этом году проходило купание - смотрите в видео Sputnik Грузия
Несмотря на недавний шторм и необычно холодную для этого времени года погоду на Черноморском побережье Грузии, верующие вышли к морю, чтобы искупаться в освященной воде. У берега дежурили спасатели, на морском побережье Аджарии шел снег. Верующие, которые соблюдают ежегодную традицию купания в море, разожгли на берегу костер, чтобы отогреваться около огня.
Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, этот день в стране объявлен выходным. В то же время, из-за пандемии коронавируса, Патриархия Грузии отменила традиционное массовое крещение детей, которое ежегодно проводилось на праздник Крещения Господня в соборе Самеба в Тбилиси.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.