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В центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
В центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
Ограничения будут действовать со среды 23:00 по местному времени до 13:00 четверга 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T14:32+0400
2022-01-19T14:32+0400
2022-01-19T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на площади Европы в центре Тбилиси будет ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.Ограничения будут действовать со среды 23:00 по местному времени до 13:00 четверга.В частности, движение автотранспорта будет ограничено с площади Вахтанга Горгасали в направлении Метехского моста и Метехского подъема в направлении площади Европы.Кроме того, движение будет ограничено в направлении Метехского моста по тоннелю, расположенному на левой набережной.В указанный период времени, движение транспорта будет свободным от площади Горгасали к улице Коте Абхази, а от тоннеля на левой набережной можно будет передвигаться в направлении Винного подъема.Транспорт также сможет передвигаться от площади Европы к левой набережной через тоннель.Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта – автобусов и микроавтобусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, транспорт, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, вахтанг горгасали, общественный транспорт в грузии
В центре Тбилиси вводят запрет на передвижение транспорта
Ограничения будут действовать со среды 23:00 по местному времени до 13:00 четверга
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на площади Европы в центре Тбилиси будет ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.
Ограничения будут действовать со среды 23:00 по местному времени до 13:00 четверга.
В частности, движение автотранспорта будет ограничено с площади Вахтанга Горгасали в направлении Метехского моста и Метехского подъема в направлении площади Европы.
Кроме того, движение будет ограничено в направлении Метехского моста по тоннелю, расположенному на левой набережной.
В указанный период времени, движение транспорта будет свободным от площади Горгасали к улице Коте Абхази, а от тоннеля на левой набережной можно будет передвигаться в направлении Винного подъема.
Транспорт также сможет передвигаться от площади Европы к левой набережной через тоннель.
Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта – автобусов и микроавтобусов.
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