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Верхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков
Верхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков
Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби 19.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-19T19:31+0400
2022-01-19T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за интенсивного снега, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции, говорится в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода

Верхний Ларс сегодня: в направлении России запрещено движение грузовиков

19:31 19.01.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за интенсивного снега, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции, говорится в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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